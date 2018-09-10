Türkiye ekonomisi yılın 2. çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 5,2'lik büyüme kaydetti. Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydetmişti.
2. çeyrekte iç talep yüzde 6,3 büyürken, dış ticaret büyümeye pozitif katkı sağladı. İhracat yüzde 4,5 büyürken, ithalattaki büyüme yüzde 0,5 ile sınırlı kaldı.
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrekte kamunun harcamaları ise yüzde 7,2'lik büyüme kaydetti.
Sektörel bazda ise finans sektöründe büyüme ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 12,1'e ulaştı. İnşaat sektöründeki büyüme ise yüzde 0,3'te kaldı.
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