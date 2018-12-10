FİNANS

Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü

10.12.2018 10:23 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı veriere göre gayrisafi milli hasıla büyümesi 2018'in üçüncü çeyreğinde yüzde 1,6 oldu. Ekonomi birinci çeyrekte yüzde 7,4, ikinci çeyrekte ise yüzde 5,2 büyümüştü. 3. çeyrek büyümesi, son 2 yılın en zayıf büyüme oranı olarak kayda geçti.

Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2018'in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,6 büyüdü. Bu büyüme oranı, son 2 yılın en zayıf büyüme hızı olarak kayda geçti

Reuters haber ajansının anketinde büyümenin yüzde 2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmüştü. Ekonomi birinci çeyrekte yüzde 7,4, ikinci çeyrekte ise yüzde 5,2 büyümüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre 3. çeyrekte büyümeye en büyük destek kamu harcamalarından geldi.

Kamunun yaptığı harcamalar Temmuz - Eylül döneminde yüzde 7,5 büyürken, hanehalkının tüketimindeki büyüme yüzde 1,1 ile sınırlı kaldı.

Aynı dönemde sermaye yatırımları ise yüzde 3,8 daraldı.

Büyüme

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3. çeyrek, Türk Lirası'ndaki hızlı değer kaybı nedeniyle ekonomiye dair endişelerin arttığı bir dönemi kapsıyor.

Türk Lirası Temmuz başından Eylül sonuna kadar olan dönemde ABD Doları karşısından yaklaşık yüzde 30 değer yitirmiş, yine bu dönem içerisinde Dolar/TL kuru 7 seviyelerine yaklaşarak tarihi zirvesine çıkmıştı.

Dolar/TL bugün 5,30 seviyesinin altında işlem görüyor.

Sanayide yüzde 1,8 daralma

Sektörler bazında bakıldığındaysa en hızlı büyüme yüzde 1,9 ile tarım sektöründe gerçekleşti.

Sektörler bazında büyüme/daralma oranları (yıllık, %)

Tarım

1.9

Gayrimenkul

1.2

Hizmetler

0.8

İnşaat

-0.9

Sanayi

-1.8

Finans

-21.7

Sanayide yıllık bazda yüzde 1,8'lik bir daralma yaşanırken, finans ve sigorta faaliyetleri yıllık bazda yüzde 21,7 küçüldü.

Büyümenin itici güçlerinden birisi olarak nitelenen inşaat sektöründe ise daralma üçüncü çeyrekte de devam etti ve sektör Temmuz - Eylül döneminde yüzde 0,9 küçüldü.

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