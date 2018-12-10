Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2018'in üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,6 büyüdü. Bu büyüme oranı, son 2 yılın en zayıf büyüme hızı olarak kayda geçti

Reuters haber ajansının anketinde büyümenin yüzde 2 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmüştü. Ekonomi birinci çeyrekte yüzde 7,4, ikinci çeyrekte ise yüzde 5,2 büyümüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre 3. çeyrekte büyümeye en büyük destek kamu harcamalarından geldi.

Kamunun yaptığı harcamalar Temmuz - Eylül döneminde yüzde 7,5 büyürken, hanehalkının tüketimindeki büyüme yüzde 1,1 ile sınırlı kaldı.

Aynı dönemde sermaye yatırımları ise yüzde 3,8 daraldı.

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan 3. çeyrek, Türk Lirası'ndaki hızlı değer kaybı nedeniyle ekonomiye dair endişelerin arttığı bir dönemi kapsıyor.

Türk Lirası Temmuz başından Eylül sonuna kadar olan dönemde ABD Doları karşısından yaklaşık yüzde 30 değer yitirmiş, yine bu dönem içerisinde Dolar/TL kuru 7 seviyelerine yaklaşarak tarihi zirvesine çıkmıştı.

Dolar/TL bugün 5,30 seviyesinin altında işlem görüyor.