FİNANS

Türkiye ve Katar merkez bankalarından swap anlaşması

20.08.2018 02:50 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası, Pazar günü Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen bir imza töreniyle para takası (swap) anlaşması imzalandı.

Türkiye ve Katar merkez bankalarından swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası, Pazar günü Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen bir imza töreniyle para takası (swap) anlaşması imzalandı.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud Al-Thani tarafından imzalanan anlaşma kapsamında piyasalara likidite sağlanması ve finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanıyor.

Anlaşma kapsamında ilk aşamada kullanılacak kaynağın 3 milyar dolar olacağı belirtildi.

Anlaşmanın ülke rezervlerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta içinde ise Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağı açıklanmıştı.

Eski Dünya Bankası Baş Ekonomisti Prof. van Winjbergen: Türkiye en sonunda IMF'ye gidecekEski Dünya Bankası Baş Ekonomisti Prof. van Winjbergen: Türkiye en sonunda IMF'ye gidecek
AKP kongresinde partililerin gündemi 'dış güçler': 'Bunun altından sadece Reis kalkabilirdi'AKP kongresinde partililerin gündemi 'dış güçler': 'Bunun altından sadece Reis kalkabilirdi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolar yatırım paketi için imzalar atıldı

Türkiye ve Katar arasında anlaşma sağlandı! 15 milyar dolar yatırım paketi için imzalar atıldı

Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik

Bayram öncesi oto pazarında büyük hareketlilik

Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

Elde kalan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

Dövizdeki hareketlilik kurbanlık fiyatlarını etkilemeyecek!

Dövizdeki hareketlilik kurbanlık fiyatlarını etkilemeyecek!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk

Almanya Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'ndaki değer kaybı Alman ekonomisi için risk

Eski Dünya Bankası Baş Ekonomisti Prof. van Winjbergen: Türkiye en sonunda IMF'ye gidecek

Eski Dünya Bankası Baş Ekonomisti Prof. van Winjbergen: Türkiye en sonunda IMF'ye gidecek

AKP kongresinde partililerin gündemi 'dış güçler': 'Bunun altından sadece Reis kalkabilirdi'

AKP kongresinde partililerin gündemi 'dış güçler': 'Bunun altından sadece Reis kalkabilirdi'

Türkiye'deki ekonomik krizler: 1994, 2001 ve 2007'de neler yaşandı?

Türkiye'deki ekonomik krizler: 1994, 2001 ve 2007'de neler yaşandı?

Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gelenler anlatıyor: 'Gitmek lazım diye ara ara konuşuyorduk'

Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gelenler anlatıyor: 'Gitmek lazım diye ara ara konuşuyorduk'

Economist: Türkiye'deki kargaşa ne kadar endişe verici?

Economist: Türkiye'deki kargaşa ne kadar endişe verici?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.