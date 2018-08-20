Türkiye ve Katar merkez bankalarından swap anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası, Pazar günü Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen bir imza töreniyle para takası (swap) anlaşması imzalandı.
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ve Katar Merkez Bankası Başkanı Abdullah Bin Saud Al-Thani tarafından imzalanan anlaşma kapsamında piyasalara likidite sağlanması ve finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanıyor.
Anlaşma kapsamında ilk aşamada kullanılacak kaynağın 3 milyar dolar olacağı belirtildi.
Anlaşmanın ülke rezervlerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta içinde ise Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacağı açıklanmıştı.
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