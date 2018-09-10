FİNANS

'Türkiye yılın ilk yarısında hızlı büyüdü, ikinci yarıda işler zor'

10.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 5,2 büyüdü. Ekonomi yazarı Mahfi Eğilmez, ikinci çeyrek büyümesinin turizmle birlikte canlanan hizmet sektörü ile tüketim harcamalarındaki artıştan geldiğini ifade ediyor ve son aylarda TL'deki değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle güçlü büyümenin yerini sert bir inişe bırakabileceği riskinin olduğunu ifade ediyor.

'Türkiye yılın ilk yarısında hızlı büyüdü, ikinci yarıda işler zor'

Türkiye, 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdü. İlk çeyrek büyümesi de yüzde 7,4'den 7,3'e revize edildi. Buna göre ilk yarı büyümesi yaklaşık olarak yüzde 6,3 oranında gerçekleşmiş oluyor.

Büyümeye üretim yönünden bakarsak karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor:

Üretim açısından

2017 2. Çeyrek

2018 2. Çeyrek

Tarım sektörü

7,0

-1,5

Sanayi sektörü

5,9

4,3

İnşaat sektörü

5,1

0,8

Hizmetler sektörü

6,3

8,0

Sektörler toplamı

5,5

5,3

Vergi - sübvansiyon

3,7

4,3

GSYH

7,3

5,3

Kaynak: TÜİK

Tabloya göre ikinci çeyrekte tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 1,5 oranında küçülmüş.

Oysa geçen yılın ikinci çeyreğinde tarım sektörü katma değeri yüzde 7 oranında yüksek bir artış sergilemişti. Benzer bir durum inşaat sektöründe de söz konusu. Her ne kadar sektörün katma değeri bu çeyrekte de yüzde 0,8 artmış olsa da geçen yıla göre ciddi bir düşüş yaşandığı açıkça görülebiliyor.

Üretim açısından gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) en önemli katkı hizmet sektöründeki katma değerin geçen yıla göre yükselmiş olmasından gelmiş durumda. GSYH'nin en büyük parçasını oluşturan hizmetler sektöründeki bu artış, büyüme oranının yüzde 5,3 çıkmasının temel nedeni olarak karşımıza çıkıyor.

Büyüme

Hizmetler sektörü, bu artışla, tarım ve inşaat sektörlerindeki ciddi gerilemeyi ve sanayi sektöründe geçen yıla göre yaşanan düşüşü bir anlamda dengelemiş görünüyor.

Hizmetler sektöründeki katma değer artışı büyümesinde turizmde geçen yıla göre yaşanan artışın önemli katkısı var. Geçen yılın ikinci çeyreğinde toplam 8,9 milyon turist gelmiş ve 5,4 milyar dolar döviz bırakmışken, bu yılın ikinci çeyreğinde toplam 11,1 milyon turist gelmiş ve 7,1 milyar dolar döviz bırakmış.

Bunun yarattığı zincirleme iş hacmi ve gelir etkisinin büyümeye olumlu katkı yaptığı anlaşılıyor. Turizm gelirlerinin 2002 - 2014 arasında ortalama kişi başına 808 Dolar olmasına karşılık 2018 yılının ilk yarısında 680 dolarda kaldığını dikkate alırsak burada gelir açısından artış için gidecek yer olduğunu görebiliriz.

Tüketimin Çekiciliği

Büyümeye bir kez de harcamalar yönünden bakalım:

Harcamalar Açısından

2017 2. Çeyrek

2018 2. Çeyrek

Hanehalklarının tüketim harcamaları

3,1

6,3

Devletin tüketim harcamaları

-1,8

7,2

Sabit sermaye oluşumu (Yatırımlar)

7,7

3,9

İhracat

11

4,5

(Eksi) İthalat

2,2

0,3

GSYH

5,3

5,2

Hanehalklarının ve devletin tüketim harcamalarındaki artışlara baktığımızda GSYH büyümesine asıl katkının tüketimden geldiğini görebiliyoruz.

İlkinin GSYH içindeki ağırlığının yüzde 60, ikincinin ağırlığının yüzde 15 olduğunu dikkate alırsak bu etki çok açık bir biçimde anlaşılabiliyor.

Bu yılın ikinci çeyreğinde yapılan yatırımlar geçen yılın ikinci çeyreğinde yapılan yatırımların yarısı düzeyine gerilemiş görünüyor.

Geçen yıl yaşanan yüksek büyümede yatırım kapasitesinin artışı önemli bir etki yaratmıştı. Bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 7,3 oranındaki yüksek büyüme oranının arkasında da yatırımların ilk çeyrekte yüzde 7,9 artması vardı.

Benzer bir düşüş net ihracatta da (ihracat - ithalat) söz konusu. Tüketim artışı, yatırımlarda ve ihracat - ithalat farkında geçen yılın ikinci çeyreğine göre ortaya çıkan düşüşleri önemli ölçüde telafi etmiş bulunuyor.

İkinci yarıda işler zor

Yılın ilk yarısında elde edilen yaklaşık yüzde 6,3 oranındaki büyüme dünya ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek bir ilk yarı büyümesine işaret ediyor.

Ne var ki Türkiye ekonomisinde özellikle kur temelli etkiler ikinci yarıda ortaya çıkmaya başladı. Kur sepeti (½ ABD Doları + ½ Euro) ortalamasının TL karşısındaki değeri ilk yarıda 4,86 iken, ikinci yarıda (10 Eylül'e kadar) ortalama 5,82 oldu. Manşet enflasyon (TÜFE) ortalaması ilk yarıda yüzde 12,4 iken ikinci yarıda (10 Eylül'e kadar) yüzde 16,04 oldu.

Bir yandan yatırımlarda başlayan gerileme bir yandan tüketim harcamalarında kur ve enflasyon temelli olarak ortaya çıkacak olan düşüş, üçüncü ve özellikle de dördüncü çeyrekte büyümenin gerileyeceğinin göstergeleri olarak duruyor.

Özetle söylemek gerekirse bardağın dolu bölümüne bakarsak Türkiye'nin yılın ilk yarısı itibariyle içinde bulunulan ortama göre yakaladığı yüksek oranlı büyümeyi görüyoruz.

Bardağın boş tarafına bakarsak bu kurlar ve enflasyonla ikinci yarıda bu büyümenin sürdürülmesinin mümkün olmadığını ve ekonominin sert bir iniş yaşayabileceği gerçeği gözümüze çarpıyor.

Türkiye ekonomisi yılın 2. çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdüTürkiye ekonomisi yılın 2. çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdü
Sendikalardan haftada dört gün mesai çağrısıSendikalardan haftada dört gün mesai çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Eğer kabul edilirse sadece haftanın dört günü çalışılacak!

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Trump hakkında görevden azil süreci başlarsa piyasalar gerçekten de çöker mi?

Trump hakkında görevden azil süreci başlarsa piyasalar gerçekten de çöker mi?

Rus zenginlere kötü haber! Bir darbe de o ülkeden geldi

Rus zenginlere kötü haber! Bir darbe de o ülkeden geldi

Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı

Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ekonomisi yılın 2. çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın 2. çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdü

Sendikalardan haftada dört gün mesai çağrısı

Sendikalardan haftada dört gün mesai çağrısı

Binlerce British Airways yolcusunun banka bilgileri hackerlar tarafından çalındı, şirket özür diledi

Binlerce British Airways yolcusunun banka bilgileri hackerlar tarafından çalındı, şirket özür diledi

Çin'in Türkiye ekonomisinin gelişimine nasıl faydası olur?

Çin'in Türkiye ekonomisinin gelişimine nasıl faydası olur?

İngiliz havayolu şirketi British Airways 'hacklendiğini' açıkladı

İngiliz havayolu şirketi British Airways 'hacklendiğini' açıkladı

Elektrik ve doğalgazda zamlar devam edecek mi?

Elektrik ve doğalgazda zamlar devam edecek mi?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.