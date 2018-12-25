Türkiye'de asgari ücret: %26,05 artışla 2 bin 20 TL olacak, Avrupa’dakilere kıyasla ne seviyede?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılı için net asgari ücretin 2 bin 20 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Bu ücret mükemmel bir ücret mi? Hayır değil. Ama kabul edilebilir bir ücret" dedi.

Türk Lirası'nın değer kaybıyla birlikte 2018 sonbaharında Avrupa'nın en düşüklerinden biri haline gelen Türkiye'deki asgari ücret, 2019 zammının ardından bir miktar toparlandı.

Brüt asgari ücret Ağustos ayında 190 euro seviyesine kadar düşmüştü.

1 Ocak'tan itibaren brüt asgari ücretin 2 bin 558 TL olacağı açıklandı. Bu miktar, 25 Aralık 2018 kuruyla 423 euroya denk geliyor.

Böylece Ağustos'tan itibaren hem Türk Lirası'nın kaybettiği değerin bir kısmını geri kazanması hem de yüzde 26'lık 2019 artışıyla birlikte Türkiye'de asgari ücret, gerisine düştüğü Karadağ, Makedonya ve Sırbistan gibi ülkelerdeki asgari ücretin tekrardan üzerine çıkacak.

Fakat bu miktar Fransa, Almanya, İngiltere gibi Batı Avrupa ülkeleri ile Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi Güney Avrupa ülkelerinin hala çok altında.