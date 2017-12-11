Türkiye'de son 6 yılın en hızlı büyümesi: 3. çeyrekte yüzde 11,1

11 Aralık 2017 10:01
Türkiye'de son 6 yılın en hızlı büyümesi: 3. çeyrekte yüzde 11,1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık olarak yüzde 11,1 büyüdü. Beklenenin üzerinde gelen büyüme rakamı son altı yılın en hızlı büyümesi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık olarak yüzde 11,1 büyüdü.

Temmuz-Eylül arası dönemi kapsayan gayrisafi yurtiçi hasıla üçüncü çeyrek ilk tahmini, 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,1 arttı.

Reuters'ın özel sektör analistlerine sorarak hazırladığı ankete göre üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 10 büyümesi bekleniyordu.

Böylelikle son altı yılın en yüksek büyüme rakamı kaydedilmiş oldu.

Hizmetler sektörü yüzde 20 büyüdü

Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde 2017 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre tarım sektörü toplam katma değeri %2,8, sanayi sektörü %14,8 ve inşaat sektörü %18,7 arttı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise %20,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,2 arttı.

İkinci çeyrek yüzde 5,4 büyümüştü

Türkiye ekonomisinin 2017 yılı ikinci çeyrek büyümesi yüzde 5,1'den yüzde 5,4'e revize edildi.

Yılın birinci çeyrek büyümesi ise yüzde 5,2'den 5,3'e çıkarıldı.

Reuters'ın düzenlediği ankette 2017 büyümesinin yüzde 6,1 olarak kaydedilmesinin beklendiği aktarıldı.

Hükümetin resmi beklentisi ise yüzde 5,5.

2016 yılında Türkiye ekonomisi yüzde 3,2 büyümüştü.

'2018 yılında da sürmeli'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, bu performansın 2018 yılında da sürdürülmesi gerektiğini dile getirirken, "Şimdi göreceksiniz bu büyüme temposu yine 'birilerini' korkutacak, Türkiye frene basmalı seslerini duyacaksınız. Bunlara artık kimse kulak asmayacak. İstihdam yanlısı kapsayıcı büyümeyi sürdürmeliyiz" yorumunda bulundu.

twitter https://twitter.com/cemilertem/status/940115151071727617

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli ise "Türkiye tüm oyunları bozdu dememizin nedeni tam olarak buydu; ekonomi sağlam ise tüm oyunları çok rahat bozarız" ifadesini kullandı.

twitter https://twitter.com/BuGedikli/status/940115240704004097 twitter https://twitter.com/BuGedikli/status/940126741892423682

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamalarda, "Yıl sonu itibariyle yüzde 6,7-6,8 civarında büyümeyi yakalayacağımızı tahmin ediyoruz. Hatta yüzde 7 civarında bir büyüme bizim için sürpriz olmayacaktır" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de TRT Haber'e Türkiye'nin 2017 yılının tamamında yüzde 6.5 büyüme kaydedebileceğini aktardı.

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