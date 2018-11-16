FİNANS

Türkiye'de yerleşik yabancıların döviz cinsinden gayrimenkul kira ve satış sözleşmesi yapmasına izin verildi

16.11.2018 08:36 | Son Güncelleme

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir tebliğe göre Türkiye'de yerleşik Türk vatandaşı olmayan kişilerin dövize endeksli gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmeleri yapılabilecekleri duyuruldu.

Türkiye'de yerleşik yabancıların döviz cinsinden gayrimenkul kira ve satış sözleşmesi yapmasına izin verildi

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir tebliğe göre Türkiye'de yerleşik Türk vatandaşı olmayan kişilerin dövize endeksli gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmeleri yapılabilecekleri duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımladığı yeni bir tebliğ aracılığıyla, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de bir değişiklik yapıldığı duyuruldu.

Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri gayrimenkul satış ve kiralama sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramayacakları tekrar edildi.

Ancak tebliğde şu değişiklik yapıldı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye'de yerleşik kişilerin, alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür."

Yabancı futbolculara istisna

Türk Lirası'nın Ağustos ayında dolara karşı 7,24'e kadar inerek rekor düşük seviyeye ulaşması, hükümetin birtakım önlemler almasına yol açmıştı.

Alınan önlemler kapsamında Türkiye'deki bütün döviz bazlı sözleşmeler iptal edildi.

Türkiye'de yerleşik kişilerin menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyecekti.

Ancak bugün yapılan düzenleme ile TC vatandaşı olmayanların döviz ile gayrimenkul kira ve satış sözleşmesi yapmasının önü açılıyor.

Daha önce de yabancı futbolcu sözleşmelerinin ve yurt dışı ile ilişkili lisans ürünlerini kapsayan sözleşmelerin döviz cinsinden yapılabileceği aktarılmıştı.

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