FİNANS

Türkiye'nin büyüme performansı: 'Stagflasyona çeyrek kaldı'

10.12.2018 14:14 | Son Güncelleme

Türkiye ekonomisi bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 1,6 büyüyerek son 2 yılın en zayıf büyüme performansını gösterdi. Özellikle hanehalkının harcamalarındaki gerileme ve sanayi sektöründeki daralma, büyümenin beklentilerin altında kalmasında önemli rol oynadı. Ekonomist Mahfi Eğilmez, BBC Türkçe'ye son büyüme verisini değerlendirdi.

Türkiye'nin büyüme performansı: 'Stagflasyona çeyrek kaldı'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3. çeyrek büyüme verisini yüzde 1,6 olarak açıkladı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak bakıldığında 3. çeyrekte ekonomi yüzde 1,1 küçülmüş görünüyor.

3. çeyrek büyümesine üretim kesimlerinin katkıları açısından bakarsak bütün kesimlerde geçen yılın 3. çeyreğine göre gerileme olduğunu görüyoruz. Tarım, ormancılık ve balıkçılık kesiminin katkısı yüzde 1 (geçen yıl yüzde 3,6 idi), sanayi kesiminin katkısı yüzde 0,3 (geçen yıl yüzde 15,4 idi), inşaat kesiminin katkısı - %5,3 (geçen yıl yüzde 18,8 idi), hizmetler kesiminin katkısı yüzde 4,5 olarak gerçekleşmiş (geçen yıl yüzde 21,8 idi.)

Üretimde böyle bir gerileme olduğunun sinyallerini son dönemlerde sanayi üretiminde hızlı düşüş ve imalat sanayii kapasite kullanım oranında görülen düşüşten alıyorduk.

Geçen yılın 3. çeyreğinde yüzde 78,8 olan kapasite kullanım oranı bu yılın 3. çeyreğinde yüzde 77'ye gerilemiş durumdaydı.

Bu gerileme bize üretimde ciddi düşüş olduğunu gösteriyordu.

Hanehalkı ve yatırım harcamalarında daralma

3. çeyrek büyümesine harcamalar yönünden baktığımızda benzer bir görünümle karşılaşıyoruz. Bu açıdan GSYH'nin en büyük bileşeni olan hanehalkı tüketim harcamaları kaleminin büyüme oranı yüzde 1,1 görünüyor. Geçen yıl aynı dönemde bu kalemdeki büyüme oranı yüzde 10,3 idi.

Öte yandan büyümeye önemli katkı yapan yatırım harcamalarının bu çeyrekte yüzde 3,8 eksi çıktığına da dikkat etmek gerekiyor. Bu oran geçen yıl yüzde 12,8 artı idi.

Tüketim ve yatırım harcamalarında ya da kısaca talepte böyle bir düşüş olduğunu da dolaylı vergilerin gidişinden görüyorduk. İlk 10 ayda dahilde alınan KDV artışı yüzde 10 ile enflasyonun çok gerisinde kalırken, ÖTV artışı yüzde 0,1 ile enflasyon oranı kadar azalmış durumdaydı.

Bu iki verginin tahsilat durumu iç talepte nasıl bir gerileme yaşadığımızı ortaya koyan en önemli iki gösterge olarak karşımızda duruyordu.

2017 yılı başından itibaren çeyrekler itibariyle büyüme oranlarını aşağıdaki tabloda gösterelim.

Yıl / Çeyrekler

Büyüme (%)

2017 1. Ç

5,3

2.Ç

5,3

3.Ç

11,5

4.Ç

7,3

2018 1. Ç

7,2

2.Ç

5,3

3.Ç

1,6

Kaynak: TÜİK

Tablodan görüleceği gibi bu yılın 3. çeyrek büyümesi son 7 çeyreğin oldukça gerisinde kalıyor.

Bu tabloyu iki yılın üçer aylık dönemlerini karşılaştıran bir grafik haline getirirsek şöyle bir grafik elde ederiz.

Türkiye'nin büyüme performansı

Görüleceği gibi 2018 yılında ekonomi, 2017 yılına göre çok farklı bir eğilim içinde bulunuyor. Bununla birlikte bu gidişin bu şekilde olacağının sinyalleri 2017 yılının son çeyreğindeki dönüşten anlaşılabiliyor.

Şimdi de aynı verileri birbirine ekleyerek bakalım.

Türkiye'nin büyüme performansı

Grafik bize 2017 yılının son çeyreğinden başlayarak baş aşağıya giden bir büyüme görünümü veriyor. 2018 yılının ilk çeyreğinde görülen duraklama dışında ekonomi sürekli bir gerileme içinde görünüyor.

3. çeyrek itibarıyla Türkiye ekonomisi stagflasyona (durgunluk içinde enflasyon olgusu) çok yaklaşmış durumda.

Son çeyrek için tahminler eksi büyümeye işaret ediyor. Bu eğilim devam ederse Türkiye, önümüzdeki iki çeyrekte slumpflasyon (enflasyon içinde küçülme) olgusunu yaşayabilir.

Türkiye'nin büyüme performansı: 'Stagflasyona çeyrek kaldı'

PARTNERGöğsünün altındaki dövmenin öyle bir anlamı var ki...Göğsünün altındaki dövmenin öyle bir anlamı var ki...
Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdüTürkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü
Sarı Yelekliler protestosu: Macron sendika ve iş veren örgütlerinin temsilcileriyle görüşecekSarı Yelekliler protestosu: Macron sendika ve iş veren örgütlerinin temsilcileriyle görüşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

Abdullah Gül için çok sert sözler: Siz kimsiniz? Kimden ne kaçırıyorsunuz?

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

CHP ve İYİ Parti'den Ankara zirvesi: Adayımız Mansur Yavaş olacak

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Emekli maaş zammı 2019 ilgili flaş iddia: Maaşı 1000 TL'nin altında olan emekliler zam alamayacak

Çok sayıda ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi

Çok sayıda ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi

İzmir'de İZBAN çalışanları greve başladı!

İzmir'de İZBAN çalışanları greve başladı!

Ek iş yapanlar dikkat! Tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz

Ek iş yapanlar dikkat! Tazminatsız işten çıkarılabilirsiniz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Forbes en çok kazananları açıkladı!

Forbes en çok kazananları açıkladı!

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

En stressiz meslekler belli oldu, bakın ilk sırada hangi meslek var?

Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

Katar 2019 yılında OPEC'ten çekilecek

Ünlü markalar kepenk indirdi! Protestoya hazırlanıyorlar

Ünlü markalar kepenk indirdi! Protestoya hazırlanıyorlar

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

IKEA 7500 kişiyi işten çıkaracak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 1,6 büyüdü

Sarı Yelekliler protestosu: Macron sendika ve iş veren örgütlerinin temsilcileriyle görüşecek

Sarı Yelekliler protestosu: Macron sendika ve iş veren örgütlerinin temsilcileriyle görüşecek

Ülkelerin askeri uçak güçleri belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Ülkelerin askeri uçak güçleri belli oldu! Türkiye bakın kaçıncı sırada?

Forbes en çok kazananları açıkladı!

Bir yılda kazandığı para dudak uçuklattı!

2019'da küresel ekonomik beklentiler: Resesyon ve kriz kaygıları ne kadar haklı?

2019'da küresel ekonomik beklentiler: Resesyon ve kriz kaygıları ne kadar haklı?

Amazon'un deposunda raftan ayı kovucu sprey düştü, 24 işçi hastaneye kaldırıldı

Amazon'un deposunda raftan ayı kovucu sprey düştü, 24 işçi hastaneye kaldırıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.