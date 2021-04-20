UBS dolar/TL tahminini güncelledi

Para Politikası Kurulunun karar metninden “gerektiğinde ilave sıkılaşma yapılacaktır” ibaresinin kalkmasını güvercin bir duruş olarak niteleyen kurum, bunun kalıcı yüksek enflasyona dair endişeleri artırdığını söyledi.

Salgının yılın sonuna doğru yavaş yavaş azalacağını düşünen UBS, bu sırada genişlemeci para politikasının devam edeceğini ve bu koşulların TL’yi bir miktar rahatlatacağını fakat ABD faizlerinde yaşanacak hızlı bir yükselişin TL üzerinde yeniden baskı oluşturabileceğini belirtti.

Bloomberg'te yer alan habere göre, son imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verisine göre, Türkiye ekonomisinin geçen yıldan daha güçlü büyüyecemesini beklediklerini belirten banka, cari açığın finansmanındaki zorlukların büyümeyi sınırlayabileceğini de vurguladı.

UBS yayımladığı bir araştırma raporunda, 2021 dördüncü çeyrek için Dolar/TL tahminini 8,60’tan 9,00’a çıkardığını belirtirken, cari açığın, kötüleşen salgın koşullarının ve küresel vakalardaki artışın riskleri artırdığına değindi.

Para politikasının önümüzdeki dönemde enflasyon beklentilerini çıpalamak için yeterince sıkı olup olmayacağına dair belirsizliklerin sürdüğünü dile getiren banka, düşük seviyedeki Döviz rezervlerinin de TL için bir diğer kırılgan nokta olduğuna değindi.

DOLAR/TL KURU YIL SONU 9,00 TL

UBS, Türkiye’nin cari açığının bu yıl azalacağını fakat zorlukların süreceğini belirtti. Devam eden Kovid-19 salgınının Türkiye’deki turizm sektörünü sekteye uğratacağının altını çizen kurum, artan enerji fiyatlarının da Türkiye için negatif olduğunu ifade etti.

TL’nin hızlı bir şekilde değer kaybetmesi durumunda kayda değer faiz artışlarının gelebileceğini belirten banka, 2021’in ikinci çeyreği için dolar/TL tahminini 8,00’den 8,30’a güncellerken üçüncü çeyrek için tahminini ise 8,30’dan 8,80’e güncelledi.

2021’in dördüncü çeyreğinde dolar/TL kurunun 9,00 seviyesine ulaşmasını bekleyen banka, 2022’nin ilk çeyreği için kur tahminini 8,90’dan 9,00’a revize etti.



