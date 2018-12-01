Ünlü markalar kepenk indirdi! Protestoya hazırlanıyorlar

Fransa’nın başkenti Paris’te bugün hayat pahalılığına karşı yapılacak protestolar öncesi bazı ünlü mağazalar güvenlik önlemi için vitrinlerini sunta ile kapattı. Dünyaca ünlü markalar protestocuların yağma yapmalarından korktuklarını belirterek mağazalarının vitrinlerini tahta perdeler ile örtmek için gece boyunca yoğun çalıştı.

Geçtiğimiz hafta polisin izin vermemesine rağmen Champs-Elysee Caddesi'nde eylem yapan göstericiler, bazı iş yerlerini yakıp vitrinlerini kırdıkları mağazaları yağmalamışlardı.

İçişleri bakanlığı, Republique Meydanı, Nation Meydanı ile Champs-Elysee Caddesi'nde sol sendikaların hayat pahalılığına karşı gösteri yapmasına izin Verdi. Gösterilere Sarı Yelekliler ile lise ve üniversite öğrencilerinin de destek vermesi bekleniyor.

İHA

