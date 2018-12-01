FİNANS

Ünlü markalar kepenk indirdi! Protestoya hazırlanıyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 01.12.2018 09:46 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşecek protestolar sebebiyle kentteki ünlü markalar mağazalarının vitrinlerini sunta ile kapattı.

Ünlü markalar kepenk indirdi! Protestoya hazırlanıyorlar

Fransa’nın başkenti Paris’te bugün hayat pahalılığına karşı yapılacak protestolar öncesi bazı ünlü mağazalar güvenlik önlemi için vitrinlerini sunta ile kapattı. Dünyaca ünlü markalar protestocuların yağma yapmalarından korktuklarını belirterek mağazalarının vitrinlerini tahta perdeler ile örtmek için gece boyunca yoğun çalıştı.

Geçtiğimiz hafta polisin izin vermemesine rağmen Champs-Elysee Caddesi'nde eylem yapan göstericiler, bazı iş yerlerini yakıp vitrinlerini kırdıkları mağazaları yağmalamışlardı.

İçişleri bakanlığı, Republique Meydanı, Nation Meydanı ile Champs-Elysee Caddesi'nde sol sendikaların hayat pahalılığına karşı gösteri yapmasına izin Verdi. Gösterilere Sarı Yelekliler ile lise ve üniversite öğrencilerinin de destek vermesi bekleniyor.

İHA

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
Fransa'daki 'Sarı yelekliler' protestosu Belçika'ya sıçradı: Brüksel'de 2 polis aracı ateşe verildiFransa'daki 'Sarı yelekliler' protestosu Belçika'ya sıçradı: Brüksel'de 2 polis aracı ateşe verildi
İşte maaşların en yüksek olduğu şehirler!İşte maaşların en yüksek olduğu şehirler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa paris mağaza protesto

En Çok Okunan Haberler

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush hayatını kaybetti

G20 liderleri yemekte buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel 'helal menü' hazırlandı

G20 liderleri yemekte buluştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a özel 'helal menü' hazırlandı

Ankara'da hareketlilik! Çok konuşulan iki istifa

Ankara'da hareketlilik! Çok konuşulan iki istifa

Güvenlik görevlisinin mağduriyetini KDK çözdü

Güvenlik görevlisinin mağduriyetini KDK çözdü

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

İşsizlik maaş ve ÖTV ile ilgili önemli değişiklik! AK Parti Meclis'e sundu

Kurduğu topraksız tarım sistemiyle yıllık 100 bin TL kazanmayı hedefliyor

Kurduğu topraksız tarım sistemiyle yıllık 100 bin TL kazanmayı hedefliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa'daki 'Sarı yelekliler' protestosu Belçika'ya sıçradı: Brüksel'de 2 polis aracı ateşe verildi

Fransa'daki 'Sarı yelekliler' protestosu Belçika'ya sıçradı: Brüksel'de 2 polis aracı ateşe verildi

İşte maaşların en yüksek olduğu şehirler!

İşte maaşların en yüksek olduğu şehirler!

G20 geçerliliğini koruyor mu?

G20 geçerliliğini koruyor mu?

Konkordato: Ne anlama geliyor, hangi firmalar bu yola başvurdu?

Konkordato: Ne anlama geliyor, hangi firmalar bu yola başvurdu?

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 6 ayın zirvesinde

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 6 ayın zirvesinde

Döviz kuru ve faizler düşerken, Türkiye'nin risk primi neden yükseliyor?

Döviz kuru ve faizler düşerken, Türkiye'nin risk primi neden yükseliyor?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.