FİNANS

Ünlü yatırımcı Soros'tan finansal kriz uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.05.2018 17:03 | Son Güncelleme

Ünlü yatırımcı Soros, dünyanın yeni bir finansal krize doğru ilerliyor olabileceğini belirtti

Ünlü yatırımcı Soros'tan finansal kriz uyarısı

Ünlü yatırımcı George Soros, Paris'te yaptığı bir konuşmada, "İran ile olan nükleer anlaşmaya son verilmesi ve transatlantik birliğinin yıkımıyla karşı karşıyayız" dedi.

Soros, açıklamasında, "Bunun Avrupa ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki yaratması ve diğer bozulmalara yol açması kaçınılmaz. Doların gücü, gelişen piyasa para birimlerindeki yükselişi halihazırda kesmekte" ifadesini kullandı.

"Yeni bir büyük finansal krize doğru ilerliyor olabiliriz" şeklinde konuşan Soros, "Avrupa birliği, varoluşsal bir krizde. Ters gidebilecek her şey, ters gitmiş durumda" değerlendirmesinde bulundu.

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george soros kriz

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