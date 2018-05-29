Ünlü yatırımcı Soros'tan finansal kriz uyarısı

Ünlü yatırımcı George Soros, Paris'te yaptığı bir konuşmada, "İran ile olan nükleer anlaşmaya son verilmesi ve transatlantik birliğinin yıkımıyla karşı karşıyayız" dedi.

Soros, açıklamasında, "Bunun Avrupa ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki yaratması ve diğer bozulmalara yol açması kaçınılmaz. Doların gücü, gelişen piyasa para birimlerindeki yükselişi halihazırda kesmekte" ifadesini kullandı.

"Yeni bir büyük finansal krize doğru ilerliyor olabiliriz" şeklinde konuşan Soros, "Avrupa birliği, varoluşsal bir krizde. Ters gidebilecek her şey, ters gitmiş durumda" değerlendirmesinde bulundu.

