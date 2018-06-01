FİNANS

'Uyuyan Aslan' 2 milyon TL'ye alıcı buldu

DÜNYA HABERLERİ  | 01.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

Uyuyan Aslan ismiyle anılan dünyanın en büyük tatlı su incisi, çıkarıldığı müzayedede 320 bin sterlin fiyata satıldı. Ancak satış tahmin edilen rakamın altında kaldı.

'Uyuyan Aslan' 2 milyon TL'ye alıcı buldu

Bir zamanlar Rus Çariçesi İkinci Katerina'ya ait olan inci, 7 santimetre uzunluğunda ve 153 gramdan ağır.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Venduehuis müzayede evinde satışa çıkarılan incinin, Çin'de 1700 ila 1760 yılları arasında oluştuğu düşünülüyor.

240 yıldır ilk kez müzayedeye çıkarılan incinin 340 bin ila 540 bin sterlin arasında bir rakama alıcı bulması bekleniyordu.

Uyuyan Aslan isimli inci, beklenen en düşük fiyatın dahi altında kaldı.

BBC'nin konu ile ilgili haberinin altına yorum yapan bazı Twitter kullanıcıları, "Bu hayatımda gördüğüm en üzgün inci", "Ben bunu bir tümör sanmıştım", "Zengin insanlar gerçekten garip" gibi yorumlarda bulundu.

uyuyan-aslan

İnci sürekli el değiştirdi

300 yaşından büyük olan inciyi 20 yıldır inceleyen uzmanlar, garip şekline karşın, keşfedilen en büyük tatlı su incisi olduğu konusunda ortak görüş halindeler.

Venduehuis müzayede evi, incinin, Avrupa'ya Hollandalı koloni şirketi tarafından getirildiğini aktardı.

Şirketin sahibi Hendrik Coenraad Sander'ın, incinin ilk Avrupalı sahibi olduğuna inanılıyor.

Sander'in ölümü sonrası açık artırmaya çıkarılan inci, Rus Çariçesi İkinci Katerina tarafından satın alındı.

O zamandan beri sürekli el değiştiren inci, Amsterdam İnci Topluluğu'nun envanterindeyken satışa çıkarıldı. BBC TÜRKÇE

PARTNERSakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...Sakinlik arayan oraya gidiyor! Türkiye'de...
Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerimTrump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim
Reuters: Erdoğan yeniden seçilirse ekonomi yönetimi tek çatı altında toplanacakReuters: Erdoğan yeniden seçilirse ekonomi yönetimi tek çatı altında toplanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
inci uyuyan aslan

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Döviz kuru arttı, THY maaşlara zam yaptı

Çalışma Bakanı açıkladı: Dolar daha da düşecek

Çalışma Bakanı açıkladı: Dolar daha da düşecek

Taksi plakası fiyatı 2 günde 100 bin TL arttı

Taksi plakası fiyatı 2 günde 100 bin TL arttı

Hurda araçta büyük vurgun! Bin TL'ye alıp 5 bin TL'ye satıyorlar

Hurda araçta büyük vurgun! Bin TL'ye alıp 5 bin TL'ye satıyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

Trump: New York’un caddelerinden Mercedes’i silerim

Reuters: Erdoğan yeniden seçilirse ekonomi yönetimi tek çatı altında toplanacak

Reuters: Erdoğan yeniden seçilirse ekonomi yönetimi tek çatı altında toplanacak

Moody's Türkiye büyüme tahminini düşürdü

Moody's Türkiye büyüme tahminini düşürdü

İtalya'da siyasi kriz: Cumhurbaşkanı Temmuz'da erken seçim kararı alabilir

İtalya'da siyasi kriz: Cumhurbaşkanı Temmuz'da erken seçim kararı alabilir

8 bin Starbucks şubesi 'ırkçılık' eğitim için aynı anda kapandı

8 bin Starbucks şubesi 'ırkçılık' eğitim için aynı anda kapandı

Reuters: Şimşek ve Çetinkaya Londra'da yatırımcılara yeni faiz artırımı sinyali verdi, Erdoğan'ın söylemini yumuşattı

Reuters: Şimşek ve Çetinkaya Londra'da yatırımcılara yeni faiz artırımı sinyali verdi, Erdoğan'ın söylemini yumuşattı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.