FİNANS

Venedik, kısa süreli turistlerden 10 euro giriş ücreti alacak

01.01.2019 08:54 | Son Güncelleme

İtalya'nın en önemli turizm kentlerinden Venedik, turistlerin kısa kalışlarından ücret almak konusunda hükümetten gereken onayı aldı. İtalya hükümetinin 2019 yılı için hazırladığı bütçede, kente, özellikle turistik gemilerle günü birlik gelenlere vergi uygulaması ile ilgili bir madde yer alıyor.

Venedik, kısa süreli turistlerden 10 euro giriş ücreti alacak

Venedik, turistlerin kısa kalışları için 10 euro'ya kadar ücret almak konusunda İtalya hükümetinden gereken onayı aldı.

İtalya hükümetinin 2019 yılı için hazırladığı bütçede, kente, özellikle turistik gemilerle günü birlik gelenlere vergi uygulaması ile ilgili bir madde yer alıyor.

Turistler halihazırda İtalya'nın Eolie Adaları'na geldiklerinde de benzer bir vergi ödüyor.

Verginin kişi başına 2,50 ve 5 euro arasında değişmesi, ancak yazın turizmin zirve yaptığı dönemde 10 euroya kadar çıkması bekleniyor.

Venedik bu vergi uygulamasına 2019'da turizmin hızlandığı dönemde başlamayı planlıyor.

Gondola in Venice, 27 Aug 17

50 milyon euro bütçe yaratabilir

Her yıl Venedik'e yüzlerce turistik gemi geliyor, bu da bir milyondan fazla turistin şehri ziyaret etmesi anlamına geliyor.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, bu verginin şehri temiz tutmak için gereken bütçeyi yaratacağını savunuyor.

Vergi sadece turistlere uygulanacak. Ancak otellerde kalanlara uygulanan verginin yerine geçip geçmeyeceği de henüz belli değil.

Otel vergisi kente yılda 30 milyon euro gelir getiriyor. Şehre giriş vergisinin ise 50 milyon euro gelir getirme ihtimali var.

Gemilerle günübirlik gelen turistleri tespit etmek kolay olsa da, hava, kara ya da demir yoluyla gelen turistlerin tespitinin zor olduğu belirtiliyor.

Kanallarıyla ünlü Venedik şehrinin sakinleri uzun zamandır turizmin şehirlerine zarar verdiği görüşünde.

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