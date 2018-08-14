FİNANS

Venezuela kaçakçılığı önlemek için yakıt fiyatlarını artırıyor

14.08.2018 13:55 | Son Güncelleme

Nicolas Maduro, ülkede satılan ucuz benzinin fiyatının kaçakçılığı önlemek için dünyadaki rakamlarla eşitleneceğini açıkladı. Ülkede asgari ücret ile bir aracın deposu neredeyse 9 bin kez doldurulabiliyor.

Venezuela kaçakçılığı önlemek için yakıt fiyatlarını artırıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede satılan ucuz benzinin fiyatının kaçakçılığı önlemek için artırılacağını ve dünya standartlarına çıkarılacağını açıkladı.

Televizyondan ulusa seslenen Maduro, "Kolombiya ve Karayipler'e yapılan kaçakçılığı önlemek için benzin uluslararası fiyatlarda satılmalı" dedi.

Dünyadaki birçok petrol üreticisi ülkede olduğu gibi Venezuela'da da benzin halka sübvansiyonlu fiyatlardan satılıyor.

Devlet, kaçakçılar tarafından da yasal yollarla elde edilen bu ucuz petrolün komşu ülkelere yeniden satışını engellemeyi amaçlıyor.

2018 sonunda enflasyon oranının yüzde 1 milyona ulaşmasının beklendiği ülkede, petrol fiyatları, yıllardır süren büyük ekonomik sıkıntılara karşın neredeyse değişmedi.

Asgari ücretin aylık 5 milyon bolivar olduğu ülkede, bir bardak kahve geçen haftadan bu yana 2 milyon bolivara satılıyor. Buna karşın aynı parayla standart bir aracın deposu ise neredeyse 9 bin kez doldurulabiliyor.

Kimlik kartı ile ucuz benzin alınabilecek

BBC Venezuela Muhabiri Guillermo Olmo, benzin desteklemelerinin sonlandırılması planının, devletin gelirlerini artırmak için devreye sokulacak daha büyük bir ekonomik planın parçası olduğu da belirtiliyor.

Benzin fiyatları ile ilgili düzenleme hazırlıkları kapsamında araçlara kayıt olma zorunluluğu getiriliyor.

Maduro, petrol fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, nüfus kağıdı sahiplerinin araçlarını kaydettirmesi durumunda, direkt desteklemelerden yararlanmaya devam edebileceklerini de söyledi. Ancak bu sistemin nasıl uygulamaya konulacağı ile ilgili detay vermedi.

Nikolas Maduro hükümetine muhalif olan birçok Venezuela vatandaşı kimlik kartı kullanmayı reddediyor.

IMF verilerine göre daha önce ihracat gelirinin yüzde 96'sını petrolün oluşturduğu Venezuela'nın ekonomisi 2013-2017 yıllarında yüzde 30 küçüldü.

Venezuelalılar, ilaç ve gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Venezuela Güney Amerika'nın en güçlü ekonomisiydi

Ülkede elin sabuna değmesi lüks, et yemek ise birçok hane için imkânsız hale geldi. Yoksulluk oranı yüzde 90'a yaklaştı.

Venezuela parası Bolivar

Geçen yıl her bir Venezuelalı ortalama 10 kg kaybetti, bankalar işlevsiz hale geldi ve ülkeden, başta Kolombiya olmak üzere komşu ülkelere milyonlarca kişi göç etti.

Ülkenin 2013'te hayatını kaybeden sosyalist lideri Hugo Chavez, hayattayken, kendisinden sonra yerine geçmesi için Maduro'yu işaret etmişti.

Maduro yönetiminde Venezuela, Güney Amerika'nın en güçlü ekonomisine sahipken, en yoksul ülkesi konumuna geriledi.

PARTNERNalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...Nalburdan aldı, 30 dakika içinde öyle bir şeye dönüştürdü ki...
TL'deki değer kaybı İngiliz basınında: 'Kriz domino etkisi yaratabilir'TL'deki değer kaybı İngiliz basınında: 'Kriz domino etkisi yaratabilir'
Daily Telegraph'a yazan Mark Almond: Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksen kurulabilirDaily Telegraph'a yazan Mark Almond: Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksen kurulabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Varank: 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk

Varank: 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk

Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar

Piyasaları normale döndürmek için hangi önlemler alındı? İşte madde madde yapılanlar

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

Apple 1 trilyon dolara ulaştı

Apple 1 trilyon dolara ulaştı

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TL'deki değer kaybı İngiliz basınında: 'Kriz domino etkisi yaratabilir'

TL'deki değer kaybı İngiliz basınında: 'Kriz domino etkisi yaratabilir'

Daily Telegraph'a yazan Mark Almond: Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksen kurulabilir

Daily Telegraph'a yazan Mark Almond: Boğazlar'dan Pekin'e yeni bir eksen kurulabilir

Diyarbakır Esnaf ve Sanaatkârlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu: Bu tahribatın etkisini altı ay sonra hissedeceğiz

Diyarbakır Esnaf ve Sanaatkârlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu: Bu tahribatın etkisini altı ay sonra hissedeceğiz

Türkiye ve Venezuela neden yakınlaştı?

Türkiye ve Venezuela neden yakınlaştı?

Guardian Ekonomi Editörü Larry Elliott: Türkiye hepimizi kaygılandırmalı

Guardian Ekonomi Editörü Larry Elliott: Türkiye hepimizi kaygılandırmalı

'Trump'ın yaptırımları füze gibi kullanması mali piyasaları olumsuz etkiliyor'

'Trump'ın yaptırımları füze gibi kullanması mali piyasaları olumsuz etkiliyor'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.