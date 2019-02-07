FİNANS

Venezuela krizi: İnsani yardımın geleceği yollar tankerler ve konteynerlerle kesildi

07.02.2019 04:00 | Son Güncelleme

Las Tienditas Köprüsü, Kolombiya ile Venezuela arasındaki sınır geçiş noktalarından birisi. Gıda ve sağlık malzemesi sıkıntısı yaşanan Venezuela'ya gönderilmesi planlanan yardımın bu köprüden geçirilmesi planlanıyordu. Ancak köprü konteynerler ve tankerlerle trafiğe kapatıldı.

Venezuela krizi: İnsani yardımın geleceği yollar tankerler ve konteynerlerle kesildi

Las Tienditas Köprüsü, Kolombiya ile Venezuela arasındaki sınır geçiş noktalarından birisi. Gıda ve sağlık malzemesi sıkıntısı yaşanan Venezuela'ya gönderilmesi planlanan insani yardımın bu köprüden geçirilmesi planlanıyordu. Ancak köprü konteynerler ve tankerlerle trafiğe kapatıldı, yollara beton barikatlar yerleştirildi.

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, uluslararası topluma Venezuela'ya insani yardım gönderilmesi çağrısı yapmış ve yardımların toplanacağı üç nokta belirlemişti.

Guaido, Las Tienditas Köprüsü'nün Venezuela tarafındaki Cucuta kasabasının yardımların toplanacağı noktalardan birisi olacağını ifade etmişti.

Köprü

Ancak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, söz konusu insani yardımın bir aldatmacadan ibaret olduğunu ve askeri işgal için zemin hazırlandığını savunuyor.

Fransız haber ajansı AFP fotomuhabirinin görüntülediği Las Tiennditas Köprüsü'ndeki dokuz şeridin, iki konteyner ve bir tanker ile kapatıldığı görülüyor. Tanker ve konteynerlerin arkasına ise beton barikatlar getirilmiş durumda. Bölgede çok sayıda polis de görev yapıyor.

Venezuela muhalefetinden İspanyol haber ajansı EFE'ye yapılan açıklamalarda, yolun Venezuela ordusuna ait araçlar tarafından kesildiği belirtildi.

Köprü

Batılı ülkelerin büyük kısmı tarafından Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanınan Guaido, bir geçiş hükümeti kurarak ülkeyi genel seçimlere götürmek istediğini söylüyor.

Maduro ise Guaido'yu 'ABD'nin piyonu' olarak niteliyor ve iktidarına yönelik anti demokratik bir darbe girişimine karşı sonuna kadar mücadele edeceğini söyüyor.

Venezuela'da yaşanan derin ekonomik kriz nedeniyle ülkede gıdaya erişimin yanı sıra en basit tıbbi malzemeleri bulmak da oldukça zor bir hal almış durumda.

Maduro hükümeti, yaşanan ekonomik sıkıntıların başlıca sorumlusunun Venezuela'ya yönelik sert yaptırımlar uygulayan ABD olduğunu savunuyor.

Venezuela polisi kurulan barikatların arkasında bekleyişini sürdürüyor.

Maduro'nun karşıtları ise iktidarın politikalarının ve yolsuzluğun krizi beraberinde getirdiği görüşünde.

Guaido, uluslararası yardımın ülkeye girişine izin verilmesi halinde 250 ila 300 bin Venezuelalının bu yardımlardan yararlanabileceğini ifade ediyor.

Maduro ise ABD'nin insani yardım adı altında Venezuela'da rejim değişikliğini sağlamaya çalıştığını savunuyor.

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