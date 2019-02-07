Venezuela krizi: İnsani yardımın geleceği yollar tankerler ve konteynerlerle kesildi

Las Tienditas Köprüsü, Kolombiya ile Venezuela arasındaki sınır geçiş noktalarından birisi. Gıda ve sağlık malzemesi sıkıntısı yaşanan Venezuela'ya gönderilmesi planlanan insani yardımın bu köprüden geçirilmesi planlanıyordu. Ancak köprü konteynerler ve tankerlerle trafiğe kapatıldı, yollara beton barikatlar yerleştirildi.

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, uluslararası topluma Venezuela'ya insani yardım gönderilmesi çağrısı yapmış ve yardımların toplanacağı üç nokta belirlemişti.

Guaido, Las Tienditas Köprüsü'nün Venezuela tarafındaki Cucuta kasabasının yardımların toplanacağı noktalardan birisi olacağını ifade etmişti.

Ancak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, söz konusu insani yardımın bir aldatmacadan ibaret olduğunu ve askeri işgal için zemin hazırlandığını savunuyor.

Fransız haber ajansı AFP fotomuhabirinin görüntülediği Las Tiennditas Köprüsü'ndeki dokuz şeridin, iki konteyner ve bir tanker ile kapatıldığı görülüyor. Tanker ve konteynerlerin arkasına ise beton barikatlar getirilmiş durumda. Bölgede çok sayıda polis de görev yapıyor.