Venezuela milyonlarca kişiyi göçe zorlayan ekonomik krize nasıl girdi?

Venezuela ekonomisi serbest düşüşte. Hiper enflasyon, elektrik kesintileri, gıda ve ilaç kıtlığı milyonlarca Venezuelalının ülkesini terk etmesine yol açtı. Çoğu bu durum için Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümetini suçluyor. Peki Venezuela ekonomisi bugünkü kriz koşullarına nasıl geldi?

Venezuela'da yanlış giden ne?

Venezuelalıları günlük hayatlarında en çok etkileyen problem muhtemelen hiper enflasyondur.

Muhaliflerin kontrolündeki Ulusal Meclis'in araştırmasına göre Temmuz ayında yıllık enflasyon yüzde 83 bine ulaştı.

Fiyatlar ortalama her 26 günde bir ikiye katlanıyor. Bu yüzden halk gıda ve hijyen malzamesi gibi günlük ihtiyaçları almakta dahi zorlanıyor.

Bir fincan kahve gibi ucuz ürünler bile 2,5 milyon bolivar ettiği için son dönemde nakitle ödeme yapmak zorlaştı.

20 Ağustos'ta para biriminden sıfır atılana kadar Venezuelalılar bir kahve alabilmek için en büyük banknotları olan 100.000 bolivardan 25 taneye ihtiyaç duyuyordu.

Alışverişe bir valiz dolusu nakitle gitmemek için Venezuelalılar gittikçe daha fazla dijital bankacılığa yöneldi.