Venezuela petrolünü kim satın alıyor?

Bu adımla birlikte Caracas yönetimi bir anda en büyük petrol alıcısını kaybetmiş oldu. Peki şimdi Venezuela'nın petrolünü kim satın alıyor? Oluşan boşluğu hangi ülkeler doldurdu?

Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte petrol gelirlerine bağımlı Venezuela ekonomisi de ağır bir krize girdi.

Venezuela'nın ekonomisine ihraç gelirlerinin neredeyse tamamını oluşturan petrol hakim. Ülkenin en büyük müşterisi ise yaptırımlara kadar ABD'ydi. ABD'yi Hindistan ve Çin takip ediyordu.

Veneuzela hükümeti petrol için yeni alıcılar bulmak istiyor ve Hindistan'a nakliyatını ikiye katlamayı hedefliyor.

Emtia piyasasını takip eden Kpler şirketi Veneuzela açıklarında 10 milyon varil petrolün tankerler içinde beklediğini açıkladı.

Council on Foreign Relations düşünce kuruluşunda Latin Amerika çalışmalarında uzman Shannon O'Neil bu kimyasalların son yıllarda ABD'den geldiğini söyledi.

Petrolün seyretilmesi için gazyağı gibi kimyasallar gerekiyor. Yaptırımlar ABD şirketlerinin bu tür kimyasalları ihraç etmesini de yasaklıyor.

Yaptırımlar ayrıca petrolün işlenmesinde kullanılan kimyasallara erişimi de etkiledi.

Yaptırımlar petrol ABD merkezli şirketlerin Venezuela petrolü ithal etmesini yasaklamıyor. Ancak ödemelerin Venezuela devlet şirketinin ulaşamayacağı bir hesaba yapılması talep ediliyor.

Kpler'den ham petrol analisti Samah Ahmed son yıllarda Hindistan'a ihracatta artış olsa da bunun kaydadeğer düzeyde olmadığını söyledi.

Veneuzela'nın toplam üretiminde genel bir düşüş yaşandığı için Çin'e ihracat da cesaret verici düzeyde değil.

Veneuzela'nın tankerleri uzun mesafede yolculuklar için donanımlı değil bu yüzden Asya'daki pazarlara daha fazla petol satmak nakliyat masraflarını artıracak.

Rystad Energy şirketinden Paola Rodriguez-Masiu Hindistan'a ihracatın "Ortadoğu'daki petrol kalitesiyle yarışma konusunda pek de önemsenmeyebileceğini" söylüyor.

Ancak Venezuela'da bulunan ham petrol için mutlaka talep bulunuyor.

İran petrolüne yönelik yaptırımlar, Kanada, Meksika ve OPEC ülkelerindeki düşük üretim nedeniyle kürsel bir sıkıntı var.

ABD'li ihracatçılar dizel ve jet yakıtı için kullanılan ham petrol için başka tedarikçiler bulmak zorunda.

Rodriguez-Masiu "Venezuela krizi ham petrolü ABD için daha pahalı hale getirdi" diyor.

Ancak giderek derinleşen ekonomik ve siyasi kriz içinde yeni pazarlar bulmak isteyen Venezuela'ya bu da yardım etmiyor.