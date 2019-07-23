FİNANS

Venezuela'da ülke genelinde elektrik kesildi, hükümet 'elektromanyetik saldırı' diyor

23.07.2019 08:53 | Son Güncelleme

ABD'nin yaptırımları ve ekonomik krizle mücadele eden Venezuela'da ülke genelinde elektrik kesilmiş durumda. Hanelere ve işletmelere elektrik iletiminin yeniden sağlanması için çalışmalar sürüyor. Enformasyon Bakanı Jorge Rodrigues, kesintilerin sorumlusunun 'elektromanyetik saldırı' olduğunu savundu.

Venezuela'da ülke genelinde elektrik kesildi, hükümet 'elektromanyetik saldırı' diyor

ABD'nin yaptırımları ve ekonomik krizle mücadele eden Venezuela'da ülke genelinde elektrik kesilmiş durumda. Hanelere ve işletmelere elektrik iletiminin yeniden sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Ülkenin 23 eyaletinin 18'ine elektrik verilemezken, kesintilerden başkent Caracas da etkileniyor.

Enformasyon Bakanı Jorge Rodrigues, kesintilerin sorumlusunun 'elektromanyetik saldırı' olduğunu savundu.

Mart ayında da benzer şekilde ülke genelinde elektrik kesilmiş, kesinti yaklaşık bir hafta sürmüştü.

Nisan ayında da ülkenin büyük bölümü karanlığa gömülmüş, ancak kesinti birkaç saat içerisinde giderilmişti.

Venezuela'da kısa süreli elektrik kesintileri ise sık sık yaşanıyor.

Daha önceki uzun süreli elektrik kesintilerinde Devlet Başkanı Maduro, ülkenin altyapısının sabote edildiğini, ABD'nin de bunda rol oynadığını söylemişti.

Caracas

Muhalefet ise kesintilerin hükümetin içine düştüğü yolsuzluk sarmalının ve yıllardır ihmal edilen altyapı onarım çalışmalarının bir sonucu olduğunu iddia ediyor.

Venezuelalılar ise gece saatlerinde başlayan elektrik kesintisinin yine günlerce sürmesinden endişe ediyor.

Carabobo eyaletinde Reuters haber ajansına konuşan işletme sahibi Maria Luisa Rivero, "İlk yaptığım şey gidip tüm gıda malzemelerini dondurmak oldu. Mart ayındaki uzun kesintide her şey bozulmuştu" diyor.

Ülkede Ocak ayından bu yana siyasi iktidar mücadelesi yaşanıyor. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ve Batılı ülkelerin Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak tanıdığı Juan Guaido'ya karşı iktidarını korumaya çalışıyor.

Guaido, 2018'de düzenlenen genel seçimlerin adil bir ortamda gerçekleşmediğini söylüyor ve seçim sonuçlarının meşru olmadığını savunuyor.

Ancak Venezuela ordusu, Devlet Başkanı Maduro'yu desteklemeye devam ediyor.

Maduro ve Guaido ülkenin yasal lideri olduklarını iddia ederken, büyük bir ekonomik kriz de giderek derinleşerel devam ediyor.

Hiperenflasyon, işsizlik ve gıda, ilaç gibi temel ihtiyaçların karşılanamaz hale gelmesi nedeniyle 2015'ten bu yana ülkeyi terk edenlerin sayısının 4 milyona ulaştığı ifade ediliyor.

Maduro hükümeti temel ihtiyaç malzemelerine erişimde yaşanan sıkıntıların sorumlusunun ABD yaptırımları olduğunu söylerken, muhalefet mevcut tablonun yıllardır devam eden kötü yönetimin bir sonucu olduğunu iddia ediyor.

Maduro ve Guaido cepheleri Mayıs ayında Nrveç'in başkenti Oslo'da temaslara başlasa da herhangi bir ilerleme kaydedilememişti. Bu ayın başlarında taraflar Norveç Dışişleri Bakanlığı'nın aracılığıyla yeniden müzakere masasına oturmuştu.

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