FİNANS

Venezuela'da yeni para birimi kafa karışıklığı yaratıyor

22.08.2018 04:59 | Son Güncelleme

Venezuela'da bu hafta başında geçilen yeni para birimi "Egemen Bolivar" ülkede hayatı durma noktasına getirdi. bu para biriminden doğabilecek karışıklığı ve belirsizliği önlemek isteyen vatandaşlar evlerinde kalmayı yeğledi. Birçok işyeri kepenk kapadı, çalışanlar işlerine gitmedi.

Venezuela'da yeni para birimi kafa karışıklığı yaratıyor

Venezuela'da bu hafta başında geçilen yeni para birimi "Egemen Bolivar" ülkede hayatı durma noktasına getirdi.

Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun hiperenflasyonla mücadele için hafta başında yürürlüğe koyduğu program kapsamında eski para birimi "Güçlü Bolivar" yerine 5 sıfır atılmış "Egemen Bolivar" yeni para birimi olarak dolaşıma girmişti.

Yeni para biriminin banknotları ise Salı günü vatandaşların eline geçti.

Ancak bu para biriminden doğabilecek karışıklığı ve belirsizliği önlemek isteyen vatandaşlar evlerinde kalmayı yeğledi. Birçok işyeri kepenk kapadı, çalışanlar işlerine gitmedi.

Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre yılın sonunda yüzde 1 milyonu bulabilecek enflasyonla mücadele için yürürlüğe konan bu uygulamanın krizi derinleştirebileceğini söyleyen uzmanlar var.

BBC'nin Latin Amerika muhabiri Willy Grant, normal bir iş gününe göre başkent Caracas sokaklarının fazla tenha olduğunu aktardı.

Grant, muhalefetin grev çağrısına rağmen sokaklarda protestoların olmadığını, insanların sadece belirsizlikten ötürü sokağa çıkmadığını belirtti.

Aynı zamanda Venezuealılar Salı günü banka ATM'lerinden sadece 10 egemen bolivarı çekebildiklerini anlattı.

Sokaklar depremle hareketlendi

Sokaklarda telaş yaratan tek unsur, Salı günü ülkenin sahil kısmında meydana gelen depremin Caracas'ta da hissedilmesi oldu.

Depremle beraber insanların sokaklara çıktığı görüldü

7 büyüklüğünde olduğu düşünülen deprem sonucunda hayatını kaybeden olmadı. Sadece Caracas'ta insanların panikle sokaklara fırladığı ve binaların boşaltıldığı görüldü.

Maduro'nun hiperenflasyonla mücadele için açıkladığı yöntemler arasında şunlar da yer alıyor:

  • Asgari ücreti 1 Eylül'de 34 katına çıkartmak
  • Egemen bolivarı para birimini, petrol rezervlerine bağlı olan sanal para birimi Petro'ya çıpalamak
  • "Anavatan Kimliği" olmayanlara sübvansiyonlu yakıt satışı yapmamak
  • KDV'yi yüzde 4'ten yüzde 16'ya yükseltmek

Ülkenin kara borsasında bile yeni para biriminin yarattığı şaşkınlık dolayısıyla alışveriş yapılmadığı görüldü.

Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdıFinancial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı
Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdıFinancial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Türkiye harekete geçmişti! Rusya'dan resmi açıklama geldi!

Türkiye harekete geçmişti! Rusya'dan resmi açıklama geldi!

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Devlet iş kapısı olmaya devam ediyor!

Devlet iş kapısı olmaya devam ediyor!

Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı

Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı

Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

Rusya'dan Türkiye için flaş vize açıklaması

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

Deve kuşu yavruları 500 liradan satılıyor! Siparişlere yetişemiyor

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

ABD 12 finansörle Türkiye'ye yaptırım peşinde! İşte IMF'nin de yer aldığı kuruluşlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı

Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı

Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı

Financial Times: Katar 3 milyar dolarlık swap anlaşmasıyla Türkiye'ye desteğini artırdı

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

BDDK'nın swap adımları piyasalara nasıl yansıyor?

BDDK'nın swap adımları piyasalara nasıl yansıyor?

Türkiye, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Türkiye, ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti

Fotoğraflarla: Hangi ürün için kaç milyon Venezuela Bolivarı ödeniyordu?

Fotoğraflarla: Hangi ürün için kaç milyon Venezuela Bolivarı ödeniyordu?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.