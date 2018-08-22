Venezuela'da yeni para birimi kafa karışıklığı yaratıyor

Venezuela'da bu hafta başında geçilen yeni para birimi "Egemen Bolivar" ülkede hayatı durma noktasına getirdi.
Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun hiperenflasyonla mücadele için hafta başında yürürlüğe koyduğu program kapsamında eski para birimi "Güçlü Bolivar" yerine 5 sıfır atılmış "Egemen Bolivar" yeni para birimi olarak dolaşıma girmişti.
Yeni para biriminin banknotları ise Salı günü vatandaşların eline geçti.
Ancak bu para biriminden doğabilecek karışıklığı ve belirsizliği önlemek isteyen vatandaşlar evlerinde kalmayı yeğledi. Birçok işyeri kepenk kapadı, çalışanlar işlerine gitmedi.
Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre yılın sonunda yüzde 1 milyonu bulabilecek enflasyonla mücadele için yürürlüğe konan bu uygulamanın krizi derinleştirebileceğini söyleyen uzmanlar var.
BBC'nin Latin Amerika muhabiri Willy Grant, normal bir iş gününe göre başkent Caracas sokaklarının fazla tenha olduğunu aktardı.
Grant, muhalefetin grev çağrısına rağmen sokaklarda protestoların olmadığını, insanların sadece belirsizlikten ötürü sokağa çıkmadığını belirtti.
Aynı zamanda Venezuealılar Salı günü banka ATM'lerinden sadece 10 egemen bolivarı çekebildiklerini anlattı.
Sokaklarda telaş yaratan tek unsur, Salı günü ülkenin sahil kısmında meydana gelen depremin Caracas'ta da hissedilmesi oldu.
7 büyüklüğünde olduğu düşünülen deprem sonucunda hayatını kaybeden olmadı. Sadece Caracas'ta insanların panikle sokaklara fırladığı ve binaların boşaltıldığı görüldü.
Maduro'nun hiperenflasyonla mücadele için açıkladığı yöntemler arasında şunlar da yer alıyor:
Ülkenin kara borsasında bile yeni para biriminin yarattığı şaşkınlık dolayısıyla alışveriş yapılmadığı görüldü.
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