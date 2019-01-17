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WSJ: Sears CEO’su Lampert iflas masası ihalesini kazandı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.01.2019 10:14 | Son Güncelleme

The Wall Street Journal'ın, haberine göre ABD’nin önde gelen perakendecilik şirketi Sears Holding'in CEO’su Eddie Lampert, 126 yıllık şirketin iflas ihalesini kazandı. Buna göre Lampert şirketin 400 dolayında mağazasını açık tutacak ve bu yolla 50 bin kişilik istihdamı koruyacak.

WSJ: Sears CEO’su Lampert iflas masası ihalesini kazandı

Gazetenin konuya yakın kaynaklara dayandıırdığı haberinde, Lampert'in en son 5 milyar dolara yükselttiği teklifini "daha çekici duruma" getirdi.

Buna göre Lampert şirketin 400 dolayında mağazasını açık tutacak ve bu yolla 50 bin kişilik istihdamı koruyacak. Şirket Ekim ayında iflas ilan ettiğinde, 687 mağazası ve 68 bin çalışanı bulunuyordu.

Şirketin iflas etmesi ve Mart ayına kadar 80 mağasını kapatacağını duyurması üzerine Lampert Aralık ayında şirketi satın almak için 4.6 milyar dolar teklif etmiş ancak bu teklif reddedilmişti..

ESL Investments’dan elde ettiği serbest yatırım fonlarıyla Lampert, Aralık ayında mahkemeye şirketi satın almak için bir teklifte bulunmuştu.

CNBC’nin daha önce yayınladığı haberine göre, Lampert şirketin vergilerini ve borçlarını da üstleniyor. KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Sears The Wall Street Journal perakende

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