Xiaomi Mi 8 kısa sürede 1 milyondan fazla sattı

Xiaomi Mi 8, satışa çıkmasıyla büyük bir başarı elde etti. 31 Mayıs'ta tanıtılan ve 5 Haziran'da satışa sunulan Xiaomi Mi 8 ailesi, 18 günde toplamda 1.026.000 adet sattı. Xiaomi'nin kıskandıran başarısını şirketin küresel sözcüsü Twitter hesabından paylaştı.

Xiaomi Mi 8 ekranı 6.21 inç ile 1080 x 2248 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran kasa oranı yüzde 88.5 iken, 18:7:9 oranları sunuluyor. Ayrıca Always-On ekran özelliği de desteklenecek. Telefonun pil değeri ise 3 bin 400 mAh olacak.

Çift ana kamera ile gelecek olan telefon, 12 MP + 12 MP‘lik iki farklı sensör kullanacak. Ayrıca portre fotoğraflarınızda yapay zeka destekli sahne algılama ve video düzenleme seçenekleri bulunuyor. DHA

