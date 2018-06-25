FİNANS

Xiaomi Mi 8 kısa sürede 1 milyondan fazla sattı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.06.2018 15:55 | Son Güncelleme

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni oyuncağı Xiaomi Mi 8, 18 günde 1 milyondan fazla satarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Xiaomi Mi 8 kısa sürede 1 milyondan fazla sattı

Xiaomi Mi 8, satışa çıkmasıyla büyük bir başarı elde etti. 31 Mayıs'ta tanıtılan ve 5 Haziran'da satışa sunulan Xiaomi Mi 8 ailesi, 18 günde toplamda 1.026.000 adet sattı. Xiaomi'nin kıskandıran başarısını şirketin küresel sözcüsü Twitter hesabından paylaştı.

Xiaomi Mi 8 ekranı 6.21 inç ile 1080 x 2248 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran kasa oranı yüzde 88.5 iken, 18:7:9 oranları sunuluyor. Ayrıca Always-On ekran özelliği de desteklenecek. Telefonun pil değeri ise 3 bin 400 mAh olacak.

Çift ana kamera ile gelecek olan telefon, 12 MP + 12 MP‘lik iki farklı sensör kullanacak. Ayrıca portre fotoğraflarınızda yapay zeka destekli sahne algılama ve video düzenleme seçenekleri bulunuyor. DHA

PARTNER'Şimdi hedef üniversite''Şimdi hedef üniversite'
Piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi olumlu: TL değer kazanıyorPiyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi olumlu: TL değer kazanıyor
ABD ticaret savaşları: Trump'tan AB'ye otomobile ek gümrük vergisi tehdidiABD ticaret savaşları: Trump'tan AB'ye otomobile ek gümrük vergisi tehdidi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çin telefon xiaomi

En Çok Okunan Haberler

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü

Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü

Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?

Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?

Patatesi 1.95 liradan piyasaya sürdü

Patatesi 1.95 liradan piyasaya sürdü

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi olumlu: TL değer kazanıyor

Piyasaların seçim sonuçlarına ilk tepkisi olumlu: TL değer kazanıyor

ABD ticaret savaşları: Trump'tan AB'ye otomobile ek gümrük vergisi tehdidi

ABD ticaret savaşları: Trump'tan AB'ye otomobile ek gümrük vergisi tehdidi

Yabancı yatırımcılar olası seçim sonuçları için ne düşünüyor?

Yabancı yatırımcılar olası seçim sonuçları için ne düşünüyor?

Trump'tan Çin'e 200 milyar dolarlık "misilleme" vergisi

Trump'tan Çin'e 200 milyar dolarlık "misilleme" vergisi

Economist: Erdoğan vatansever Türklerden kendi zayıflattığı dövizi kurtarmalarını istiyor

Economist: Erdoğan vatansever Türklerden kendi zayıflattığı dövizi kurtarmalarını istiyor

Bitcoin'in çöküşü: Zirveden alanlar paralarının yüzde 70'ini kaybetti

Bitcoin'in çöküşü: Zirveden alanlar paralarının yüzde 70'ini kaybetti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.