Yaptırımların ilk gününde dolar yüzde 6 değer kaybetti

Serbest piyasada geçen hafta 11 bin tümeni aşarak İran'da tarihin en üst seviyesine ulaşan dolar dün 9 bin 500 tümen seviyelerinde işlem gördü.

İran'da geçen hafta 11 bin tümeni aşan dolar, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının devreye girdiği ilk gün 8 bin 900 tümene kadar geriledi.

İran devlet televizyonuna göre, İran'da serbest piyasada döviz kurları ABD yaptırımlarının devreye girdiği gün düşüş gösterdi.

Serbest piyasada geçen hafta 11 bin tümeni aşarak İran'da tarihin en üst seviyesine ulaşan dolar, dün 9 bin 500 tümen seviyelerinde işlem gördü. Dolar bugün yüzde 6 değer kaybederek, 8 bin 900 tümene kadar geriledi.

Euro ise 10 bin tümen seviyelerinde işlem gördü.

İran Merkez Bankası döviz politikasını değiştirdi

Yaptırımların devreye girdiği gün ülkede döviz fiyatlarında yaşanan düşüş hükümetin yeni döviz politikasını açıklamasının ardından geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, Merkez Bankası'nın sadece temel gıda maddeleri ticareti, ilaç ve sağlık alanındaki teçhizatlar için sabit kur uygulanacağını duyurmuştu.