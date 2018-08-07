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Yaptırımların ilk gününde dolar yüzde 6 değer kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 07.08.2018 16:37 | Son Güncelleme

İran'da dolar ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının devreye girdiği ilk günü yüzde 6 değer kaybederek, 8 bin 900 tümene kadar geriledi.

Yaptırımların ilk gününde dolar yüzde 6 değer kaybetti

Serbest piyasada geçen hafta 11 bin tümeni aşarak İran'da tarihin en üst seviyesine ulaşan dolar dün 9 bin 500 tümen seviyelerinde işlem gördü.

İran'da geçen hafta 11 bin tümeni aşan dolar, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının devreye girdiği ilk gün 8 bin 900 tümene kadar geriledi.

İran devlet televizyonuna göre, İran'da serbest piyasada döviz kurları ABD yaptırımlarının devreye girdiği gün düşüş gösterdi.

Serbest piyasada geçen hafta 11 bin tümeni aşarak İran'da tarihin en üst seviyesine ulaşan dolar, dün 9 bin 500 tümen seviyelerinde işlem gördü. Dolar bugün yüzde 6 değer kaybederek, 8 bin 900 tümene kadar geriledi.

Euro ise 10 bin tümen seviyelerinde işlem gördü.

İran Merkez Bankası döviz politikasını değiştirdi

Yaptırımların devreye girdiği gün ülkede döviz fiyatlarında yaşanan düşüş hükümetin yeni döviz politikasını açıklamasının ardından geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, Merkez Bankası'nın sadece temel gıda maddeleri ticareti, ilaç ve sağlık alanındaki teçhizatlar için sabit kur uygulanacağını duyurmuştu.

Ülkede nisan ayında dolar kısa sürede 4 bin tümenden 7 bin 500 tümen seviyelerine yükselmişti. Cumhurbaşkanı Ruhani hükümeti, 10 Nisan'da doların 4 bin 200 tümene sabitlenmesi için karar alarak serbest piyasada alım-satımı yasaklamıştı.

İran Merkez Bankası, tarafından dün yapılan açıklamada, ülkede yaşanan döviz sıkıntısı nedeniyle yurt dışına çıkan vatandaşlara devletin belirlediği resmi döviz kuru üzerinden döviz tahsisinin durdurulduğu duyurulmuştu.

Ayrıca Merkez Bankası, daha önce yasakladığı serbest piyasadaki döviz alım-satımının da serbest bırakıldığını açıklamıştı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilme kararı almasıyla, ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla yeniden uygulanmaya başlayacağını ilan etmişti. 90 günlük sürenin dün dolmasıyla birlikte nükleer anlaşmanın ardından kaldırılan İran'a yönelik yaptırımların ilk aşaması bu sabah uygulamaya konulmuştu.

Yaptırımlar kapsamında İran hükümetinin, ABD doları satın alması, altın ve değerli madenlerle ticaret yapması yasaklandı. İran'ın çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv sektörüne yaptırımlar getirildi.

Tahran'a sivil havacılık yaptırımları devreye girdi. Yaptırımlar kapsamında İran'ın yolcu uçakları ve uçak parçası ithalatı engellendi.AA

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iran dolar abd yaptırım kararı Serbest Piyasa

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