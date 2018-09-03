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Yemen'de yerel para birimdeki değer kaybı nedeniyle lüks ürünlerin ithalatı geçici olarak durduruldu

03.09.2018 02:57 | Son Güncelleme

Yemen hükümeti, riyalin dolar karşısında değer kaybetmesi, ekonominin giderek kötüleşmesi üzerine otomobil dahil lüks tüketim mallarının ithalatını geçici olarak durdurdu ve kamu çalışanlarının maaşlarında artırıma gitti.

Yemen'de yerel para birimdeki değer kaybı nedeniyle lüks ürünlerin ithalatı geçici olarak durduruldu

Yemen'de yerel para birimi riyaldeki değer kaybı ve kötüleşen ekonomi nedeniyle hükümet, otomobil gibi lüks ürünlerin ithalatını geçici süreyle durdurup, emekliler ve kamu çalışanlarının maaşlarını yüzde 30 oranında artırdı.

Aden kentinde yüzlerce gösterici kötüleşen ekonomiyi, riyaldeki değer kaybını protesto için sokaklara dökülmüş, yolları ateşe verdikleri lastiklerle kapatmıştı.

Yemen'in güneyindeki İşçi Konfederasyonu'nun 'sivil itaatsizlik' çağrısı üzerine birçok dükkan genelde çarşıların kalabalık olduğu Pazar günü kepenk kapattı. Aden'de Ulusal Banka'nın bulunduğu ana meydan dahil birçok yerden göstericilerin yaktığı lastiklerin dumanları yükseldi.

Hükümetin lüks ürünlerin ithalarını durdurdukları ve kamu çalışanlarının maaşlarında artırıma gidildiği açıklaması ise, akşam saatlerinde geldi.

Yemen'in güneyinde, Suudi destekli Abdurrabu Mansur Hadi hükümeti ile kuzey bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduran İran yanlısı Husiler arasındaki iç savaşın başladığı 2015'ten bu yana yerel para birimi riyal dolar karşısında yüzde 50'den fazla değer kaybetti.

Fiyatların artması nedeniyle Yemenliler temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Yemen Merkez Bankası da, azalan döviz rezervlerine bağlı olarak kamu çalışanlarının maaşlarını ödemekte zorlanmaya başladı.

Giderek yoksullaşan Yemen'de açlık, salgın hastalıklar görülüyor.

Aden'de kötüleşen ekonomiyi protesto edenler yolları ateşe verdikleri lastiklerle kapattı.

'Tek yol halk devrimi'

Aden'de Reuters'a konuşan protestoculardan Fadıl Ali Abdullah, "Durumu değiştirmek için yolsuzluğa karşı halk devrimi yapmaktan başka alternatif yok. Halk, her şeye güvenini kaybetti" dedi.

Protestoları düzenleyenler sivil itaatsizliklerin ve gösterilerin, hükümet istifa edene kadar ve tüketici mallarının fiyatları düşürülene kadar, Cuma günleri hariç her gün sabah 6'dan öğleden sonra 2'ye kadar devam edeceğini söyledi.

Yemenli yetkililer, likidite ihtiyacının karşılanması için geçen yıl para basma yoluna gitmiş ancak 1 dolar karşılığı riyalin değeri 250 iken 350 olmuştu. Geçen yılsonunda 1 dolar 440 Yemen riyali, Ocak'ta da 500 riyal oldu.

Yemen'de gaz sıkıntısı da yaşanıyor.

Şii Husilere karşı askeri koalisyonun başını çeken Suudi Arabistan Yemen Merkez Bankası'nda 2 milyar dolarlık mevduat hesabı açtı ama riyal değer kaybetmeye devam etti ve Aden'de bankacılar, döviz büroları 1 dolar karşılığı 610 riyalden işlem yaptı.

Yemen resmi haber ajansı Saba'nın aktardığına göre 2015'ten bu yana Riyad'da sürgünde olan Hadi, hükümetinin ekonomi komitesine 'mevcut durumun üstesinden gelmek için etkin çözümler getirip önlem almaları' çağrısında bulundu.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el Eryani'nin Twitter'dan yaptığı duyuruya göre hükümet, lüks gıdaların geçici olarak ithalatının durdurulmasının yanı sıra, Hadramut vilayetindeki Maila petrol yataklarındaki üretimin artırılması, Şabva vilayetinden petrol ihracının, gaz ihracının artırılması talimatlarını da verdi.

Açıklamada, kayıt dışı döviz bürolarının kapatılacağı ve hükümet kurumlarının da döviz piyasasıyla ilgili işlemler için ruhsat zorunluluğu getirileceği duyuruldu.

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