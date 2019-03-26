Yeni Apple TV neler getiriyor?

Apple yöneticilerinden Peter Stern, yeni uygulamayı tanıtırken "Tek bir uygulamada sadece izlemek istediğiniz kanallar için ödeme yapacağınız yeni bir TV deneyimi tasarımı geliştirdik" dedi.

Apple'ın TV uygulaması Apple TV Channels, Türkiye'de de çok izlenen birçok dizinin yapımcısı olan Amazon, Hulu, HBO, CBS, Starz ve Showtime gibi kuruluşların original içeriklerini kullanıcılara sunacak. Kendi original içeriklerini birçok farklı TV uygulamasında kullanıcılara sunan Amazon ve Hulu'nun Apple TV ile anlaşması sürpriz olarak değerlendirildi.

Apple, dizi ve film izleme uygulaması Apple TV Plus'taki yenilikleri ünlü isimlerin katıldığı bir etkinlikle duyurdu. Bunun yanında Apple News Plus isimli haber servisini, Apple Arcade isimli oyun üyeliği servisini ve Apple Card isimli kredi kartı uygulamasını da tanıttı. Piyasaların ilk tepkisi ise olumsuz oldu.

Yönetmen steven Spielberg de, 93 yıllık 'Amazon Stories' markasını Apple TV için yeniden canlandıracak.

Apple, yeni uygulamanın tanıtımında "Dünyanın en yaratıcı hikaye anlatıcılarının özel ve original TV programları, filmleri ve belgeselleri için yeni bir yuva" ifadelerini kullandı.

Henüz ücretlendirmeye yönelik bir detay paylaşılmadı.

İnternete bağlı değilken de daha önce indirilmiş içeriklere ulaşılabilecek. Uygulamada reklam olmayacak.

Apple TV Plus, 100'den fazla ülkede sadece Apple ürünlerinde ve iOS uygulamalarında değil, Samsung, LG, Sony ve Vizio gibi farklı televizyon cihazlarında da yer alacak.

Bugüne kadar Apple'ın TV uygulaması, kullanıcıları üçüncü tarafların sağladığı içeriğe yönlendiriyordu. Mayıs ayında kullanılmaya başlayacak yeni uygulamada ise Apple, kullanıcıların doğrudan istedikleri içeriğe erişebildiği bir platform haline dönüşecek.

Apple News uygulamasına The New Yorker, Esquire, The Atlantic, National Geographic, Men's Health ve Vogue'un da dahil olduğu 300'den fazla dergi de ekleyen yenilik duyurulurken, "bu kadar fazla haber içeriğine bir seferde erişilebilecek tek yer" olarak duyuruldu.

TV programları, film ve belgesellerin yanı sıra AppleNews Plus isimli haber erişim platformu da aynı tanıtımda duyuruldu.

Netflix'in 150 milyona yakın, en büyük rakibi Amazon Prime'ın da 100 milyondan fazla abonesi olduğu tahmin ediliyor.

Wall Street Journal gazetesinin haberinde Apple'ın televizyon ve film platformuna, dizilerin yayın hakkı ve orijinal yapımlar için bir milyar dolardan fazla kaynak ayırdığı öne sürüldü.

Apple'in farklı platformları içeren üyelik paketinde yer almayan en önemli yayıncılardan biri Netflix.

Apple'ın original programlarından olan The Morning Show'un tanıtımında da Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carrell sahneye çıktı.

Güncellenen haber uygulaması için kullanıcılar, her bir gazete ya da dergiye erişim için ayrıca ücret ödemeyecek. Aylık üyelik ücreti karşılığında tüm içeriğe erişilebilecek.

Apple, uygulamadı tüm yayınlara ayrı ayrı erişmenin yılda 8 bin dolara (yaklaşık 45 bin TL) mal olacağını, ancak Apple News Plus'ın aylık 9.90 dolar (yaklaşık 55 TL) olacağını duyurdu.

Haber uygulamasında, birden fazla kişinin kullanması için aile erişimine izin verileceği, ancak her bir bireyin uygulamayı kendine uygun şekilde düzenleyebileceği de belirtildi.

Bu güncelleme, ABD ve Kanada'da bugünden itibaren kullanımda. Eylül ayından itibaren Avustralya ve İngiltere'de, ardından Avrupa'nın geri kalanında kullanılmaya başlayacak. İlk bir ay kullanım cretsiz olacak.

Apple yöneticileri, kullanıcıların ne tür haberler okuduğunun üçüncü taraflarla paylaşılmayacağını ve reklam verenlerin bu sayede kullanıcıları takip edemeyeceğini söylüyor.

Bu, Apple'ın halihazırdaki haber uygulaması kullanıcıları için de verdiği bir söz.

Apple, güncel haber uygulamasının, her ay 5 milyardan fazla makalenin okunduğu dünyanın en büyük haber uygulaması olduğunu iddia ediyor.