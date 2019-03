Yeni Apple TV neler getiriyor?

Apple, dizi ve film izleme uygulaması Apple TV Plus'taki yenilikleri ünlü isimlerin katıldığı bir etkinlikle duyurdu. Bunun yanında Apple News Plus isimli haber servisini, Apple Arcade isimli oyun üyeliği servisini ve Apple Card isimli kredi kartı uygulamasını da tanıttı. Piyasaların ilk tepkisi ise olumsuz oldu.

Apple TV Plus, 100'den fazla ülkede sadece Apple ürünlerinde ve iOS uygulamalarında değil, Samsung, LG, Sony ve Vizio gibi farklı televizyon cihazlarında da yer alacak.

Apple'ın original programlarından olan The Morning Show'un tanıtımında da Jennifer Aniston, Reese Witherspoon ve Steve Carrell sahneye çıktı.

Apple'in farklı platformları içeren üyelik paketinde yer almayan en önemli yayıncılardan biri Netflix.

Finans haberleri sitesi MarketWatch, Apple çalışanlarının yeni platformu 'Netflix katili' olarak nitelediğini aktarıyor.

Wall Street Journal gazetesinin haberinde Apple'ın televizyon ve film platformuna, dizilerin yayın hakkı ve orijinal yapımlar için bir milyar dolardan fazla kaynak ayırdığı öne sürüldü.

Netflix'in 150 milyona yakın, en büyük rakibi Amazon Prime'ın da 100 milyondan fazla abonesi olduğu tahmin ediliyor.

Apple News Plus

TV programları, film ve belgesellerin yanı sıra AppleNews Plus isimli haber erişim platformu da aynı tanıtımda duyuruldu.

Apple News uygulamasına The New Yorker, Esquire, The Atlantic, National Geographic, Men's Health ve Vogue'un da dahil olduğu 300'den fazla dergi de ekleyen yenilik duyurulurken, "bu kadar fazla haber içeriğine bir seferde erişilebilecek tek yer" olarak duyuruldu.