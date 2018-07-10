Yeni kabineye piyasalardan sert tepki: Türk lirası yüzde 3'ten fazla değer kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam açıkladığı yeni kabineye piyasalar sert tepki verdi.

Kararın açıklandığı saatte Türkiye'de piyasalar kapalı olsa da uluslararası piyasalarda ilk bir buçuk saatte Türk lirası yüzde 3'ten fazla değer kaybetti.

Kabine açıklanmadan önce 4,58 TL civarında olan dolar, sonrasında 4,7484'ü gördü.

Euro 5,38'den 5,58'e İngiliz sterlini ise 6,05 civarından 6,28'e yükseldi.

Ekonomi çevreleri, önceki kabinede Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olan Mehmet Şimşek'in yeni kabinede yer alıp almayacağını merak ediyordu.

Yeni kabinede Şimşek'e yer verilmezken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve Eski Enerji Bakanı Berat Albayrak, ekonomi yönetiminde kilit role sahip olacak Hazine ve Bakanlığı'na getirildi.