Yerel seçimler öncesinde kamu bankaları 'iktidar partisi lehine kredi dağıtıyor'

Bu araştırma, düzenlenen son üç yerel seçimde devlet bankalarının kritik seçim bölgelerinde özellikle ticari kredileri iktidarın lehine olacak şekilde dağıttığını öne sürüyor.

İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden London School of Economics'ten (LSE) araştırma görevlisi ve ekonomist Dr. Orkun Saka ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) baş ekonomistlerinden Çağatay Bircan'ın "Kredi döngüleri ve ekonomik sonuçları: Politik konumun sonuçları" (Lending cycles and real outcomes: costs of political misalignment) adlı makaleleri Ekim 2018'de yayımladı.

İki ekonomistin bu araştırmasına göre kamu bankaları, yerel seçimler öncesinde rekabetin yüksek olduğu seçim bölgelerinde iktidar partisinden belediye başkanının olduğu şehirlerde kredi musluklarını açarken, tam tersi muhalefetten bir belediye başkanının olduğu kritik şehirlerde kredi musluklarını kısıyor.

Araştırma aynı zamanda bu durumun ve yerel bölgelerdeki ekonomik göstergelerin seçim sonuçları üzerinde etkili olduğunu ortaya koyuyor.