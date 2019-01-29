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Yunanistan'da hükümetten asgari ücrette artış kararı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2019 09:51 | Son Güncelleme

Yunanistan'da hükümet, ekonomik krizden çıkmaya çalışan ülkede yaklaşık 10 yılın ardından asgari ücreti artırma kararı aldı.

Yunanistan'da hükümetten asgari ücrette artış kararı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "10 yıl süren maaş kesintilerinden sonra, bir başka tarihi adım atmak için sizlere çağrıda bulunuyorum. Asgari ücretin 650 avro olarak belirlenmesi teklifimi onaylamanızı istiyorum." dedi.

Önerisine bakanların alkışla karşılık verdiği Çipras, "Tepkinizden teklifimin kabul edildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çipras ayrıca, 25 yaş altı gençlere uygulanan daha düşük asgari ücret yerine her yaş grubuna aynı asgari ücretin verileceğini kaydetti.

YÜZDE 11 ARTIŞ

Ağustos 2018'de yaklaşık 8 yılın ardından kurtarma paketi programından çıkan ülkede, asgari ücret 586 avro, gençler için asgari ücret ise 510 avro düzeyinde bulunuyor. Kemer sıkma önlemleri kapsamında asgari ücret 2012 yılında yüzde 22 oranında kesintiye uğramıştı.

Çalışma Bakanı Efi Ahçioglu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, normal asgari ücrette artışın yaklaşık yüzde 11, gençlerde ise yüzde 27 olacağını belirtti.

Ahçioglu, "Artış, yaş farkı olmaksızın herkese 1 Şubat'tan itibaren uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Yunan hükümeti 2018'de yüzde 2,1, bu yıl ise yüzde 2,5 büyüme oranı öngörüyor. Ülkede işsizlik oranı son yıllarda gerileyerek yüzde 18,6'ya düştü

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Anahtar Kelimeler:
YUNANİSTAN asgari ücret ekonomik kriz

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