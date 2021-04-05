Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı, küresel piyasalar tatilde

Küresel piyasalarda, beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin desteği ile geçen hafta pozitif bir seyir izlendi. Bu hafta yoğunlaşan veri gündeminin yanı sıra bugün başlayacak Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın birlikte gerçekleştireceği toplantı yatırımcıların odağında bulunuyor.

KÜRESEL PİYASALARDA PASKALYA DURGUNLUĞU

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü gerçekleştireceği konuşma ve G20 Maliye Bakanları Toplantısı da piyasalar üzerinde etkili olabilecek gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.

Artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarına rağmen ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin genel olarak beklentileri aşması ile geçen hafta küresel risk iştahının arttığı ve geçen haftaya kadar piyasalar üzerinde baskıya neden olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,7 seviyesinde dengelendiği görüldü.

Cuma günü resmi tatil dolayısıyla kapalı olan New York borsasında, perşembe günkü kapanışta Dow Jones ve S&P 500 endeksi tüm zamanların en yüksek haftalık kapanış rekorlarını kırdı.