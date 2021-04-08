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Yurt içi piyasalar TCMB faiz kararına odaklandı

DÜNYA HABERLERİ  | 08.04.2021 09:28 | Son Güncelleme

Piyasalar Merkez Bankası'nın (TCMB) 15 Nisan'daki faiz kararına odaklanırken, küresel piyasalarda ise dolar Fed tutanaklarının piyasa yönünü belirleyecek hiçbir yeni katalizör sunmamasının ardından iki haftadan uzun sürenin dip seviyesine yakın seyrediyor.

Yurt içi piyasalar TCMB faiz kararına odaklandı

Fed'in dün akşam yayınladığı para politikası toplantısının tutanaklarına göre, üyeler ekonominin hala hedefin çok gerisinde olduğunu düşünüyor ve aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımlarını sona erdirmek için acele etmiyorlar.

Dolar/TL Çarşamba günü 8.18 seviyesinden kapandı.

Şubat ayında 300'ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla geçen hafta 500 baz puana yaklaşan Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i bu sabah 8.20'de 433/440 seviyesinde.

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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasası ise dün %0.19 düşüşle 1,417 puandan kapandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın piyasaları kargaşaya sürükleyen ani bir kararla atadığı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB'nin politika faizini %19 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Ankette 2021 için politika faizindeki indirim beklentileri de öne çekildi. Reuters anketine katılan 12 ekonomistten 11'i politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizinde bir değişiklik beklemezken, bir katılımcı %18.50 seviyesine düşüş bekliyor.

Kavcıoğlu atamasının hemen ardından vaktinden önce bir PPK toplantısı yapmayacağını belirterek bir başka endişeyi gidermişti.

Buna rağmen Reuters anketindeki faiz indirimi sorusuna yanıt veren 9 ekonomistten 3'ü ilk faiz indirimini ikinci çeyrekte beklerken, 5'i ise bunun üçüncü çeyrekte olacağını, bir kişi ise son çeyrekte olacağını öngördü. Tüketici yıllık enflasyonu %16.19 ile 2019 ortasından beri en yüksek seviyelere yükselirken, yükselişin önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda TCMB'nin enflasyondaki yükselişe dair söylem ve eylemleri yakından takip edilmeye devam ediliyor.

Bugün ayrıca TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

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FED SÖYLEMLERİ

Fed'in dün akşam yayınladığı para politikası toplantısının tutanaklarına göre, üyeler ekonominin hala hedefin çok gerisinde olduğunu düşünüyor ve aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımlarını sona erdirmek için acele etmiyorlar. Fed Başkanı Jerome Powell, günün ilerleyen saatlerinde IMF toplantısında açıklamalarda bulunacak. Powell para politikasında gevşeme yanlısı yaklaşımını tekrarlaması bekleniyor.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISINDA SERT ARTIŞ, ÖNLEMLER İZLENECEK

Türkiye'de tespit edilen koronavirüs yeni vakalarının sayısı dün 54,740 ile salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyesini görürken, 276 kişi de hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre salgın Kasım-Aralık aylarında gördüğü ikinci pik döneminde en fazla 33,000'li seviyeleri görmüştü. Bu dönemde vakalardaki hızlı artış nedeniyle hareket kısıtlamaları sıkılaştırılmış, yeni vaka sayısı Ocak ayında 5,000'li seviyelere kadar düşmüştü.

Piyasalarda bu vaka artışlarına bağlı alınacak önlemler ve bunların ekonomi üzerindeki olası etkileri de izlenen önemli gelişmelerden biri.

(Reuters)

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