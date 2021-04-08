Yurt içi piyasalar TCMB faiz kararına odaklandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın piyasaları kargaşaya sürükleyen ani bir kararla atadığı Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB'nin politika faizini %19 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Ankette 2021 için politika faizindeki indirim beklentileri de öne çekildi. Reuters anketine katılan 12 ekonomistten 11'i politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizinde bir değişiklik beklemezken, bir katılımcı %18.50 seviyesine düşüş bekliyor.

Fed'in dün akşam yayınladığı para politikası toplantısının tutanaklarına göre, üyeler ekonominin hala hedefin çok gerisinde olduğunu düşünüyor ve aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımlarını sona erdirmek için acele etmiyorlar.

Kavcıoğlu atamasının hemen ardından vaktinden önce bir PPK toplantısı yapmayacağını belirterek bir başka endişeyi gidermişti.

Buna rağmen Reuters anketindeki faiz indirimi sorusuna yanıt veren 9 ekonomistten 3'ü ilk faiz indirimini ikinci çeyrekte beklerken, 5'i ise bunun üçüncü çeyrekte olacağını, bir kişi ise son çeyrekte olacağını öngördü. Tüketici yıllık enflasyonu %16.19 ile 2019 ortasından beri en yüksek seviyelere yükselirken, yükselişin önümüzdeki aylarda da devam etmesi bekleniyor. Bu kapsamda TCMB'nin enflasyondaki yükselişe dair söylem ve eylemleri yakından takip edilmeye devam ediliyor.

Bugün ayrıca TCMB haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

FED SÖYLEMLERİ

Fed'in dün akşam yayınladığı para politikası toplantısının tutanaklarına göre, üyeler ekonominin hala hedefin çok gerisinde olduğunu düşünüyor ve aylık 120 milyar dolarlık tahvil alımlarını sona erdirmek için acele etmiyorlar. Fed Başkanı Jerome Powell, günün ilerleyen saatlerinde IMF toplantısında açıklamalarda bulunacak. Powell para politikasında gevşeme yanlısı yaklaşımını tekrarlaması bekleniyor.