Zara'yı salgın vurdu, zarar açıklaması geldi!

Dünyaca ünlü giyim markası olan Zara'nın bağlı olduğu Inditex Group yaptığı açıklamada 2020'de, koronavirüsden kaynaklanan sebeplerden dolayı devreye alınan tecrit uygulamalarının etkisiyle net kârının yüzde 70 düşüşle 1.1 milyar euroya (1.31 milyar dolar) kadar gerildiğini duyurdu.

SALGINDA ZARAR ETTİ

Bloomberg'te yer alan habere göre, Avrupa'nın büyük çoğunluğunun alışveriş yapmasına yönelik kısıtlamaların yıl sonu tatil sezonunda tekrar uygulanmasından dolayı, Inditex'in net kârı dördüncü çeyrekte yüzde 53 düşerek 435 milyon euroya düştü.

Inditex, yaptığı açıklamada dünya genelindeki mağazalarının yaklaşık yüzde 15'inin koronavirüs pandemisi kısıtlamaları sebebiyle hala kapalı olduğunu bildirdi.



