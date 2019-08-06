FİNANS

1,2 milyar liralık destek ödemesi bugün başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2019 13:38 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün itibarıyla yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak, toplam 227 bin çiftçiye 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

1,2 milyar liralık destek ödemesi bugün başlıyor

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği ödemelerinin bugün yapılacağını ifade etti.

Söz konusu ödemeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hasat Bayramı'nda açıkladığı gibi Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacak. Ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacak. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."

KAYNAK:AA

Uyuşturucu, silah, insan ticareti... Şimdi hedeflerinde onlar var!Uyuşturucu, silah, insan ticareti... Şimdi hedeflerinde onlar var!
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklamasıMerkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Bakan Albayrak: Rekor düzeyde talep varBakan Albayrak: Rekor düzeyde talep var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ödeme

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Yüzde 5 zam geldi!

Yüzde 5 zam geldi!

Binlerce kişiye önemli uyarı! Telefonunuz kapanabilir

Binlerce kişiye önemli uyarı! Telefonunuz kapanabilir

ABD ve Çin arasında ipler geriliyor! Dünya bu karara kilitlendi!

ABD ve Çin arasında ipler geriliyor! Dünya bu karara kilitlendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Borcu olanlar dikkat! İcralık olabilirsiniz

Borcu olanlar dikkat! İcralık olabilirsiniz

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak: Düşük faizlere rekor düzeyde talep var

Bakan Albayrak: Rekor düzeyde talep var

'Acemi kasaplar nedeniyle etin yüzde 15'i çöpe gidiyor'

'Acemi kasaplar nedeniyle etin yüzde 15'i çöpe gidiyor'

Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi

Bayraktar'dan milli uçan araba müjdesi

2 günde 2,1 milyar liralık kredi başvurusu yapıldı

Konut kredisine iki günde rekor talep

Kocaeli'de ekmeğe yüzde 5'lik zam geldi

Yüzde 5 zam geldi!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.