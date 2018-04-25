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1 Mayıs İşçi Bayramı tatili uçak bileti fiyatlarını uçurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.04.2018 04:10 | Son Güncelleme

4 günlük tatil fırsatı sunan 1 Mayıs İşçi Bayramı uçak bileti fiyatlarını uçurdu. Özellikle Antalya ve Bodrum gibi yoğun ilgi gören noktalara yapılan uçuşlarda ortalama bilet fiyatları 352 liralık tavanı deldi. Bazı uçuşlarda talep edilen fiyatlar da 600 liranın üzerine çıktı.

1 Mayıs İşçi Bayramı tatili uçak bileti fiyatlarını uçurdu

Salı gününe denk gelen ve 1 günlük izinle 4 günlük tatil fırsatı sunan 1 Mayıs İşçi Bayramı, uçak bileti fiyatlarını uçurdu. Antalya, Alanya, İzmir ve Bodrum gibi yoğun ilgi gören uçuş noktalarında ortalama bilet fiyatları 352 liralık tavanı deldi. Tatilin başladığı 27 Nisan Cuma günü yapılacak bazı uçuşlarda ekonomi sınıfı bilet fiyatları bile 600 TL’ye yaklaştı. Oysa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) bu yıl için belirlediği, ekonomi sınıfında geçerli tek yön tavan fiyat 352 TL.

EN PAHALI UÇUŞ BODRUM VE DALAMAN’A

Gazete Habertürk'ten Eren Yılmazer'in haberine göre 27 Nisan Cuma günü tatile çıkan birinin Antalya’ya gitmek için ödeyeceği tek yön bilet fiyatı 560 TL’ye kadar yükseldi. Bodrum’a ve Dalaman’a en pahalı uçuş bileti 580 TL olurken, İzmir’e tek yön uçuş için ödenmesi gereken tutar 347 TL’yi buldu. Söz konusu güzergâhlara yapılacak uçuşlarda en ucuz biletlerin fiyatları yüzde 220’ye varan oranlarda zamlandı. En pahalı biletlerin fiyatlarındaki artışlar ise yüzde 70’lere ulaştı. 23 Nisan’ın pazartesi gününe denk gelmesiyle ortaya çıkan 3 günlük tatilde de en çok Ege Bölgesi ilgi görmüş, Balıkesir Edremit Kocaseyit Havalimanı’na uçuşlarda bilet fiyatları üçe katlanmıştı.

HAVADA FİYATLAR 600 TL’YE YAKLAŞTI

havayolu

TAVAN UYGULAMASI 5 YILDIR SÜRÜYOR

2013 yılında iç hatlarda tek yönde 299 TL olarak uygulanmaya başlanan tavan fiyat, 2014’te 309 TL’ye çıkmıştı. 2017 yılında 352 liraya yükseltilen tavan fiyat bu yıl da aynı tutarda uygulanıyor. 5 yıldır devam eden tavan fiyat uygulaması, özellikle bayram ve tatil günleri bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemek için hayata geçirilmişti. Tavan fiyatın seviyesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından belirleniyor.

FİYAT FARKI YÜZDE 220’YI BULUYOR

1 Mayıs’ta Ege ve Akdeniz kıyılarında tatil yapmak isteyenler uçak biletleri için 27 Nisan Cuma günü bir hafta sonrasına göre yüzde 220’ye varan oranlarda daha fazla ödeme yapacak. Türk Hava Yolları’nın (THY) internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre 27 Nisan Cuma günü Dalaman’a en ucuz uçak bileti 503 TL iken 4 Mayıs’ta fiyat 188 TL’ye iniyor. 1 Mayıs tatiline yoğun talep fiyatta yüzde 167.6’lık farka sebep oluyor. Pegasus Havayolları’ndaki ucuz biletlerin fiyatında ise yüzde 220’ye varan oranlarda artış görülüyor. Diğer havayollarında da en pahalı bilet fiyatlarındaki artış yüzde 66’ya ulaşıyor.

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1 mayıs işçi bayramı 1 mayıs tatili uçak bileti fiyatları

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