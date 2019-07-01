1 Nisan’da iç sularda başlayan av yasağı bitti

Samsun’da iç sularda; sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türlerinin avlanma yasağı 1 Nisan 2019 itibariyle başlamıştı. 1 Temmuz itibariyle iç sulardaki avlanma yasağı kalktı. Samsun’daki balıkçı tezgahları da özellikle yayın ve sazan balıkları ile şenlendi. Sezonun ilk yayınlarının temizlenmiş kilosu 25 TL’den satılırken, sazanın kilosu ise 15 TL’den alıcı buldu.

'3 AYDIR BU ANI BEKLİYORDUK'



Av yasaklarının ardından duran balık piyasasının iç sulardaki yasağın kalkmasıyla birlikte tekrar hareketlendiğini ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, “1 Temmuz itibariyle iç sulardaki av yasağı bitti. 3 aydır bu anı bekliyorduk. Yaz mevsimi dolayısıyla sezon durgun geçiyordu. Bugünden itibaren tezgahlarımızı yayın ve sazan süslemeye başladı. İlk gün vatandaşların ilgisi oldukça iyi oldu. Büyük boyda birçok yayın balığı geldi. Daha büyük balıkların da olduğunu söylüyorlar. Yayın balıklarını dilim halinde satıyoruz. Bütün halini 20, temizlenmiş halini de kilosu 25 liradan satıyoruz. Şu anda en çok sazan ve yayın satıyoruz” dedi.