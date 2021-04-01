1 Nisan güncel altın fiyatları | 1 Nisan gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

Bir süredir durgun bir şekilde ilerleyen altın fiyatları, döviz kurundan etkilenerek harekete geçti. Dalgalı bir seyide ilerleyen altın fiyatlarındaki son durum ise yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 1 Nisan itibariyle gram altın 454 TL’den işlem görürken, çeyrek altın ise 745 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI