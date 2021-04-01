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1 Nisan güncel altın fiyatları | 1 Nisan gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2021 07:50 | Son Güncelleme

Döviz kurlarındaki artıştan etkilenen altın piyasasında da hareketlilik devam ediyor. Düğünlerin ve yatırımcıların vazgeçilmez yatırım araçları arasında yer altının fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dün gram altın günü 452 TL seviyelerinde kapatırken, çeyrek altın ise 734 TL seviyelerinde kapattı. Peki gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları 1 Nisan itibariyle ne kadar oldu?

Bir süredir durgun bir şekilde ilerleyen altın fiyatları, döviz kurundan etkilenerek harekete geçti. Dalgalı bir seyide ilerleyen altın fiyatlarındaki son durum ise yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 1 Nisan itibariyle gram altın 454 TL’den işlem görürken, çeyrek altın ise 745 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 450,46 TL / SATIŞ: 454,80 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 730,42 TL / SATIŞ: 745,57 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.460 TL / SATIŞ: 1.490 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.962 TL / SATIŞ: 2.905 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.002 TL / SATIŞ: 3.035 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.003 TL / SATIŞ: 3.036TL
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