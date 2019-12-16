FİNANS

1 Ocak 2020'den itibaren vergi ve harç tahsilatlarında düzenleme

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.12.2019 12:56 | Son Güncelleme

Gelir İdaresi Başkanlığınca, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere değişikliğe gidildi. Buna göre, vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar, vergi daireleri vezneleri haricinde, sadece kamu bankaları ve PTT vasıtasıyla tahsil edilecek, diğer bankalar tarafından nakit, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacak.

1 Ocak 2020'den itibaren vergi ve harç tahsilatlarında düzenleme

Vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar, vergi daireleri vezneleri haricinde, sadece kamu bankaları ve PTT vasıtasıyla tahsil edilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere değişikliğe gidildi.

Buna göre, vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) vasıtasıyla tahsiline devam edilecek.

Diğer bankalar tarafından nakit olarak, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacak.

KREDİ KARTIYLA ÖDEMELERDE ÖZEL BANKALAR ARACILIĞIYLA İŞLEM YAPILABİLECEK

Gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi), motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası, diğer idari para cezaları, mali yapılandırma kanunları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar, tapu, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli, sürücü belgesi harcı ve değerli kağıt bedeli, TC kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış, Göç İdaresi ikamet harcı, ikamet tezkeresi defter satış bedeli, tek giriş vize harcı, ecrimisil gelirleri, veraset ve intikal vergisi borçlarının belirlenen kamu ve özel bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılarak tahsiline devam edilecek.

KAYNAK:AA

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Gelir İdaresi Başkanlığı harç kamu bankası vergi ziraat bankası

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
BU VATANDAŞA BİR ZULÜMDEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL.BAŞINA BUYRUK DEVLET BANKALARIYLA ÇALIŞMAK ZORUNDA BIRAKILIYORUZ.VATANDAŞ ELİNDE ÖDEME BELGESİ İLE SAATLERCE YA BEKLEYECEK YADA ORADA HESAP AÇIP OTOMATİK ÖDEME TALİMATI VERECEK.
bu vergi borçları hep esnafa işçiden alınıyor ,şu stopaj a vergi kiracıdan niye alınır anlamadim,zaten esnaf kiraydi ,KDV falan ödüyor ,,bu esnafın tüccarın belini kırıyor ,düzenlenmesi veya kaldırılması lazım.
hayırdır vergi dairelerinde sıraya girmeye adam mı arıyonuz
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