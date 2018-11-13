FİNANS

10 bin restorandan yerli ürün seferberliği

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde üyelerinin şube sayısı 10 bini bulan TÜRES, restoran, lokanta ve kafeteryadan oluşan bu şubelerde yerli mutfak araç gereçleri ve gıda ürünleri kullanma kararı aldı.

10 bin restorandan yerli ürün seferberliği

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Türkiye genelinde sayıları 10 bini bulan restoran, lokanta ve kafeterya gibi üye şubelerinde tamamen yerli mutfak araç gereçleri ve gıda ürünleri kullanma kararı aldı.

Derneğin MÜSİAD iş birliğiyle sürecini yürüteceği bu kararı sayesinde hem yıllık 500 milyon doları bulan ithalatın engellenerek cari açığın azaltılmasına katkıda bulunulması, hem de yerli sanayici ve üreticinin desteklenmesi hedefleniyor.

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin yüksek istişare kurulu ve yönetim kurulu üyeleri ile çok geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıya Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki gibi önemli isimlerin de katıldığını dile getiren Bingöl, toplantıda önemli kararların alındığını söyledi.

Bingöl, derneğin 500 üyesinin Türkiye genelinde 10 bini bulan şubeye sahip olduğunu anımsatarak, "Toplantıda restoran, lokanta ve kafeteryalardan oluşan bu şubelerimizin hepsinde yerli ve milli mutfak araç gereçleri ve gıda ürünleri kullanılması tavsiye kararı alındı." dedi.

BÖLGELERE ÖZEL ÜRÜNLER KULLANILACAK

Bingöl, MÜSİAD iş birliğiyle sürecini yürütecekleri bu karar sayesinde mutfak araç ve gereçlerin yıllık 500 milyon doları bulan doları bulan ithalatın önüne geçileceğini belirterek, bu sayede cari açığın azaltılacağını vurguladı.

Söz konusu kararın yerli üreticilere ve sanayicilere de ciddi faydası olacağını dile getiren Bingöl, "Hem üreticilerin, hem de sektör için endüstriyel ürünler imal eden yerli sanayicilerin desteklenmesi hususunda çeşitli bilinçlendirme kampanyaları yapacağız. Yemek, mutfak ve turizm sektöründe yerli ve milli ürünlere gereken önemi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Bingöl, restoran, lokanta ve kafeteryalarda iğneden ipliğe kullanılan her şeyin yerli olması için bugünden itibaren bir seferberlik içinde olacaklarını kaydederek, "Mesela Türkiye'nin yıllık muz tüketiminin neredeyse yarısı ithal. Bundan sonra Anamur muzu, Kars kaşarı gibi Türkiye'den tüm bölgelerine özel ürünleri kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin endüstriyel mutfak ürünleri ihracatında başarısına da değinen Bingöl, bu alandaki ihracat tutarının yıl sonunda 2 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini, Türkiye'nin bu alanda 125 ülkeye mal sattığını söyledi.

Bingöl, endüstriyel mutfak ürünleri ithalatında Avrupa'da İtalya'dan sonra ikinci sırada yer aldıklarını belirterek, "Sektörümüz bu kadar başarılı iken ithalat yapmayı doğru bulmuyoruz. Bu nedenle mutfak araç ve gereçleri alanında ithalatı en az düzeye indirmeyi amaçlıyoruz." dedi. KAYNAK:AA

PARTNERÖdül gecesinde şıklık yarışıÖdül gecesinde şıklık yarışı
İstanbul- Bursa - İzmir otoyolu 1 yıl erken açılacakİstanbul- Bursa - İzmir otoyolu 1 yıl erken açılacak
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatıGram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TÜRES yerli ürün

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! 10 bin yeni bekçi kadrosu ihdas edildi

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran matematik sorusu! 'Bir çikolata ve bir sakızın fiyatı 11 liraysa...'

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

SGK'dan müjde! Emekli aylıkları 5 gün içinde yatacak

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

Vatandaş akın etti! İki günde 1 aylık otomobil satıldı

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Akaryakıtta nakit ödemeye fiyat avantajı talebi

Sıfır otomobiller 30 bin lira ucuzladı, ikinci eli vurdu!

Sıfır otomobiller 30 bin lira ucuzladı, ikinci eli vurdu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Devletten patrona maaş desteği!

Devletten patrona maaş desteği!

Keskinoğlu tavukçuluk konkordato süresini 1 yıl daha uzattı

Keskinoğlu tavukçuluk konkordato süresini 1 yıl daha uzattı

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Türkiye'den dudak uçuklatan rakam! En çok para bakın hangi illerde bulunuyor

Türkiye'den dudak uçuklatan rakam! En çok para bakın hangi illerde bulunuyor

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Avrupa Adalet Divanı'ndan 'yıllık izin' kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Poşetlerin parayla satılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis'te

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

Türk Telekom’dan ödenmemiş faturalar için 'faizleri sıfırlıyoruz' kampanyası

İstanbul- Bursa - İzmir otoyolu 1 yıl erken açılacak

İstanbul- Bursa - İzmir otoyolu 1 yıl erken açılacak

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Yeni meslek: Aylık 8 bin liraya konkordato danışmanlığı

Yeni meslek: Aylık 8 bin liraya konkordato danışmanlığı

5 yıllık faiz 5 ayın dibinde

5 yıllık faiz 5 ayın dibinde

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.