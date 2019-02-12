FİNANS

10 lira için 3 yıl hukuk mücadelesi verdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

İzmir'de 35 liradan sözleşme imzaladığı internet faturası ilk ay 45 lira gelince başlattığı hukuk mücadelesini 3 yıl sonra kazanan Veysel Dündar, şirkete maddi ve manevi tazminat davası da açtı.

10 lira için 3 yıl hukuk mücadelesi verdi

İzmir'de internet faturasının 10 lira fazla gelmesi üzerine başlattığı hukuk mücadelesini 3 yıl sonra kazanan Veysel Dündar, firmaya tazminat davası da açtı.

Güzelbahçe ilçesinde oturan 63 yaşındaki Veysel Dündar, 2013'te evine internet bağlatmak için özel bir şirkete müracaat etti.

Ayda 35 lira ödeme taahhütü karşılığında bir yıllık sözleşme imzalayan Dündar'a ilk ay 45 lira fatura geldi. Dündar, 35 lira ödemesi gerektiğini belirterek, firmadan ayrıntılı fatura talebinde bulundu.

Bu arada Dündar, ikinci ay gelen 37,5 liralık faturayı ödedi. İlgili firma ise 45 lira olan ilk fatura ödenmediği için internet hizmetini durdurdu.

Bu 10 liranın "tahsilatına aracılık edilen hizmet bedeli" olarak istendiğini gören Dündar, bedelin iptali için 2014'te Güzelbahçe Tüketici Hakem Heyetine başvurdu.

Hakem heyeti, şirketi haklı bulunca Dündar, 2015'te bu kez İzmir 7. Tüketici Mahkemesine başvurdu.

İncelemeler ve iki bilirkişi raporu sonrası Temmuz 2017'de mahkeme heyeti, haklı bulduğu Dündar'ın 45 lira değil 35 lira ödemesine hükmetti.

Dündar, yaklaşık 3 yıl süren hukuki mücadele sonunda firmaya 35 lira internet faturası ödedi.

Temmuzda şirkete maddi ve manevi tazminat davası da açan Dündar, şimdi bu süreci takip ediyor.


'10 LİRA İÇİN DEĞER Mİ'

Veysel Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet faturasındaki bu 10 liralık fark için yaptığı mücadelede yakın çevresinden farklı tepkiler aldığını söyledi.

Arkadaşlarının "10 lira için değer mi?" şeklindeki sözlerine hiç kulak asmadığını vurgulayan Dündar, "Çünkü karşı taraf da bunu kullanıyor. Bu, insanlarımızın bir zaafı. Bugün 5 lira olur yarın 15 lira. Haksızlığı yenmek zorundayız. Yoksa daha büyük haksızlıkla gelir. Haksız bir davranışa tepki göstermemiz lazım." dedi.

'PARAYI DEĞİL VAKTİMİ KAYBETTİM'

Yaklaşık 3 yıl boyunca harcadığı paraya değil zamana üzüldüğünü belirten Dündar, bu sürede birçok kişiden yardım aldığını dile getirdi.

Tüketici derneklerinin tavsiyesi üzerine konuya ilişkin tazminat davası açtığını kaydeden Dündar, "Bilirkişi raporlarında bu işin ayıplı hizmete girdiğini, o yüzden tazminat hakkım olduğunu söylediler. Ben de bu bağlamda gerekçeli karar çıktıktan sonra tazminat hakkımı kullanmak için dava açtım. O süreç de devam ediyor." ifadelerini kullandı.


KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
internet faturası tazminat

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valla tebrikler
bravo
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