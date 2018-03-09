FİNANS

10 liradan satılan cep telefonları izdiham yarattı

09 Mart 2018 15:09

İstanbul'daki PTT kargo şubelerinden yasal süresinde alınmayan veya unutulan eşyaların satışı da izdihama neden oldu. Elektronikten kozmetiğe kadar bir çok ürün piyasa değerinin çok altında satılırken, 10 liraya satılan akıllı cep telefonları ise kapış kapış gitti.

10 liradan satılan cep telefonları izdiham yarattı

Kargoda unutulan ve alınmayan eşyaların satışı bugün hem Avrupa hem de Anadolu Yakasındaki PTT merkezlerinde gerçekleşti.  PTT’nin Acıbadem’deki Anadolu Yakası Müdürlüğü’nde saat 10.00’da başlayan satış izdihama neden oldu.

 

 
 
KUYRUKTA BEKLEYENLER
 
Fırsatı değerlendirmek isteyenler  ürünlerin bulunduğu yerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla birlikte onlarca kişi, akıllı cep telefonlarından kulaklıklara, elektronikten kozmetiğe, giyim eşyalarından oyuncaklara kadar bir çok ürünün sergilendiği tezgahlara hücum etti.
 
UNUTULAN EŞYALAR PİYASA DEĞERİNİN ALTINDA SATILDI
 
Aralarında sıfır telefonların da olduğu akıllı cep telefonları en çok rağbet gören ürün oldu. Cep telefonlarının 10 liradan, parfümler ve kol saatleri 5 liradan satıldı.  Kapış kapış giden cep telefonları 15 dakika tükendi.
 
Piyasa değerinin çok altında satılan eşyalar, alıcıları mutlu etti. İki cep telefonu, bir dürbün, bir saç kurutma makinasına 30 lira veren bir kişi oldukça mutluydu. Yakında askere gideceğini söyleyen bir kişi ise “70 liraya 7 telefon aldım” dedi.
 
PTT kargo şubelerinden yasal süresinde alınmayan veya unutulan eşyalar, prosedür gereği dönem dönem satışa çıkarıldığı öğrenildi. DHA
 
DHA
 
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