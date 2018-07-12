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10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.07.2018 13:48 | Son Güncelleme

Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle son yıllarda daha fazla karşılaşılan imitasyon takıların yaz döneminde düğün sahiplerini mağdur ettiği belirtildi

10 liraya çeyrek altın' yasaklansın talebi

Bursa Kapalı Çarşı'da bazı dükkanlarda çeyrek altın görünümlü imitasyonlar 10, yarımlar 20 ve cumhuriyetler ise 30 liradan satılırken, bazı vatandaşlarca alınıp hediye olarak götürülen bu takıların düğün sahiplerini mağdur ettiği belirtildi.

Özellikle son yıllarda satışı artan altın görünümlü imitasyon takılara, gerçeğinden ayırt edilmesi çok zor çeyrek, yarım ve tam olanlar da eklendi.

Kuyumcular, kendilerine getirilen takılar içinde imitasyon olanları tespit ettiklerinde düğün sahiplerinin yaşadığı üzüntüyü anlatırken, sahtelerinin satışının yasaklanması gerektiğini belirtti.

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altının her zaman en güvenilir yatırım aracı olduğunu söyledi.

Çarşıda hareketliliğin sürdüğünü dile getiren Altıkardeş, "Ne var ki alım gücü biraz düştü. Örneğin eskiden 6 bin liralık bir bilezik alacaklarsa bunu 4 bine düşürüyorlar, 10 bin liralık bir set alacaklarsa 7 bin liralık ürünlere bakıyorlar. Yine de çok bereketli bir sezon geçiriyoruz." dedi.

- "Sahte olduğunu kuyumcuya geldiklerinde öğreniyorlar"

Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle imitasyon takı satışlarının arttığına dikkati çeken Altıkardeş, şöyle devam etti:

"Eskiden vitrinlerde 22 ayarın altında bilezik bile yoktu. Şimdi ise fiyatların yüksek olması nedeniyle çarşıdaki bazı dükkanlarda imitasyon, altın görünümlü takıların satışı yapılıyor. Satışı gerçekleştiren imitasyoncu arkadaşlarımız, kötü niyetli kişilere karşı servis imkanı sağlayabilecek imitasyon çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ve bilezik gibi çeşitli ürün yelpazesi çıkardılar. Bilinçli insanlar kesinlikle bunu tercih etmiyor ancak az da olsa bunu kullanan bir kesim var. Onlar da düğün sahibini mağdur ediyor. Düğünden sonra takıları bozdurmak için kuyumcuya geldiklerinde bazı altınların sahte olduğunu öğreniyor, üzülüyorlar."

- "4 çeyrek sahte çıksa bin 200 lira..."

Düğünden sonra getirilen takılar içinde 4 çeyrek altının sahte çıkmasının düğün sahibi için "yaklaşık bin 200 liralık kayıp" anlamına geldiğini söyleyen Altıkardeş, imitasyon altınla gerçek altının sadece bilenlerce ayırt edilebileceğine işaret etti.

Altıkardeş, sürekli altın alışverişi yapan kimselerin bunları ayırt edebileceğini vurgulayarak, "Bu tür sahte, imitasyon takıların piyasada satılmaması, yasaklanması gerekiyor. Satışların durdurulması, yasaklanması için ilgili yerlere başvuruda bulunacağız. Bu konuda hazırlık yapıyoruz." dedi.

Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapan Rahmi Güler de sahte altın nedeniyle mağduriyet yaşayan müşterilerinin bulunduğunu söyledi.

Yakın zamanda kendisine takılarını bozdurmak için gelen bir müşterisinin 4 altının sahte olduğunu tespit ettiklerini ve düğün sahibinin çok üzüldüğünü aktaran Güler, daha sonra altını takan kişileri bulmak için düğün videosunu izleyeceklerini söylediklerini anlattı. AA

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Anahtar Kelimeler:
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
BENDE KUYUMCUYUM ÇOK BEREKETLİ SEZON GEÇİRİYORMUŞUZ YALAN ALTIN YÜKSELMESİ VATANDAŞI GRAM ALTINA YÖNELTİYOR ADAM 5 YIL ÖNCE DÜĞÜN YAPMIŞ ÇEYREK 144 LİRA BU SENE DÜĞÜN YAPANLAR NASIL GÖTÜRSÜN 310 LİRAYA ÇEYREK GRAM ALIYOR GRAM ALTIN NE KADAR 185 LİRA DÜĞÜNCÜYE DE YAZIK GİDENE DE YAZIK MAAŞLAR İYİ OLSA ÇEYREK KOYMAZ VATANDAŞA ESKİDEN HATIRLIYORUM ÇEYREK TAKMAK AYIP DERLERDİ EN AZ YARIM TAKARDI MİLLET NERDEN NEREYE GELMİŞİZ ORTADA
kuyumcular da nasıl bir muhtaçsa o 10tl'ye insanlar birbirini aldatsın diye sahte altın satıyorlar. ama adamlar da haklı, gerçeğinin ticaretinden kazanmıyor o parayı. Nasıl bir toplum olduk, yazıklar olsun.
altın fiyatlarını yükselten altın satanlardır.altın yükselsin diye hergün dua ediyorlar.benim durumum yok tabi alcam emitasyon.altının gramı kaç para senin haberin var mı
ALTIN TAKAN KİŞİLER ALTINA ADINI SOY ADINI YAZSIN Ve Düğün sahibini mağdur etmemiş olur.(YAZMAZSA ZAN ALTINDA KALIR.)
AYNEN KATILIYORUM BİR AN ÖNCE YASAKLANSIN İNSANLAR BİRBİRİNİ KANDIRMAYA KALKMASIN KİMİN TAKTIĞINI TESPİT EDEMİYORSUN HAYBEDEN ADAM BEN ÇEYREK TAKMIŞTIM DİYOR.
İyi olur ekonomi süper
Sahte para sahte altın ne ala memleket. Avrupada bu sahte altın ve ya para ile yakalan hemen cezaevine girersin.
O kuyumcu "bana sahte altın satılmaya çalışıldı" diye şikayetçi olsun.
para taksınlar veya hesaba para aktarsınlar altına ne kadar düşkün bir milletiz
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