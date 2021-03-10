10 Mart BİM aktüel ürünler | BİM'de bu hafta ne var?

BİM market zincirlerinin yayınladığı BİM aktüel ürünler katalogu 9 Mart 2021 ve 12 Mart 2021 tarihleri için yayınlandı. Tüketici birbirinden güzel, farklı kategorilerde ve ucuz ürünleri almak için BİM aktüel katalogunu araştırmaya koyuldu. Peki BİM marketleri aktüel ürünleri neler? 9-12 Mart tarihinde hangi ürünler mevcut?

9-12 Mart'ta satışı başlayacak katalog ürünlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar istedikleri ürünü kendisine en yakın mağazaya giderek temin edebilecek. Öte yandan ürünler her mağazada sınırlı sayılarda bulunacak.

9 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

9 Mart Salı günü itibariyle satışa başlayan ürünler arasında pirinç, ton balığı, mayonez, limon suyu, nar ekşisi, biber ve baharat tarzında ürünler yer aldı. Noodle Nudo fiyatı 8,95 TL olarak tüketiciye duyuruldu.

9 Mart Salı günü itibariyle satışa başlanan ürünlerin olduğu katalogun arka sayfasında ise 16,90 TL'ye satılan Performans markasının Protein Tozu yer aldı. Yie meyve barı ,fıstık ezmesi, protein bar, multivitaminli içecek de önerilen ürünler arasında yerini aldı. Pek çok farklı aburcubur ürünü katalogun ilk sayfasında tüketici ile buluştu.