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10 yıllık tahvil faizi rekora koşuyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.08.2018 10:43 | Son Güncelleme

Türkiye'de 10 yıllık tahvillerin faizi rekor kırmaya devam ediyor.

10 yıllık tahvil faizi rekora koşuyor

TL'deki değer kaybı tahvil-bono piyasasında faizleri de baskılıyor.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz kurdaki yükselişe paralel dün yüzde 19.83'e kadar yükselerek yeni zirveyi gördükten sonra bu sabah ilk işlemlerde yüzde 19,91'e çıkarak bir rekor daha kırdı.

Gösterge 10 yıllık tahvil faizi dün spot piyasa kapanışında yüzde 19.57, valörde son işlemde yüzde 19.67 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi ise dün yüzde 22 seviyesini aştı. Dün spot kapanışta ortalama yüzde 22.16, valörde aynı saatte son işlemde 22.01 seviyesindeydi.
Hazine ihalesi gelecek talep önemli

ABD Türkiye ilişkilerine yönelik haber akışının yanı sıra Hazine'nin gerçekleştireceği ihaleler yakından izleniyor.

Hazine bugün 14 Haziran 2023 itfalı beş yıl vadeli altı ayda bir yüzde 8.1 kupon ödemeli sabit kuponlu tahvil ile 7 Ağustos'ta 28 Haziran 2028 itfalı altı ayda bir yüzde 1.65 reel kupon ödemeli 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden ihraç edecek.

Hazine Ağustos'ta toplam 9.8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 8.6 milyar TL'si piyasadan toplam 10.8 milyar TL'lik iç borçlanma programlıyor.


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