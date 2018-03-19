FİNANS

100 bin kişi daha istihdam edilecek!

19 Mart 2018 12:57

Bu yıl, 50 binin üzerinde fabrikanın faaliyet gösterdiği organize sanayi bölgelerinde 100 bin kişiye yeni iş kapısı açılması bekleniyor.

100 bin kişi daha istihdam edilecek!

 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, organize sanayi bölgelerinde yaklaşık 1 milyon 730 bin kişinin istihdam edildiğini belirterek, "Geçen yıl hem üretime geçilen parsel sayısında hem de istihdamda önemli artış yaşandı. Üretime geçilen parsel sayısı 50 bin 528'i geçti. Geçen yıla göre 100 bin kişilik istihdam artışı öngörülüyor" dedi.

 
Türkiye'nin sanayi bölgesi kurma tecrübesini yurt dışına ihraç edeceğini belirten Özlü, "Yurt dışında da işletip, yöneteceğiz. Kendi teknolojimizi ürettiğimiz bir sanayi dönüşümü hedefliyoruz" diye konuştu.
 
Büyük ölçekli endüstri bölgeleri kuracaklarını anlatan Özlü, "Yeni sanayi bölgeleri iş imkanı yaratacak. Sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek amacıyla OSB'lerde teknik kolejler açmaya devam edeceğiz." açıklamsında bulundu. (Kaynak: Gazete Vatan)
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