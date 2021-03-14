100 gramı 15 liradan satılan altın çilek sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdesi

Anavatanı Güney Amerika olan ve ticari adı İngilizce 'golden berry' sözünden çevrilen altın çilek, Antalya'da seralarda hasat edilmeye başlandı. Serik ilçesi Tekke Mahallesi'nde kontrollü tarım uygulamalarında Türkiye'nin önde gelen bir firmasının 5 dönümde üretimini yaptığı altın çilekler, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde süpermarketlerin raflarında yerini aldı.

100 GRAMI 15 LİRA

100 gramlık özel paketlerde 15 TL'ye satışa sunulan altın çileğin kilogram fiyatı ise 150 TL'yi buluyor. 100 gramlık bir pakette 13-14 adet altın çilek bulunuyor. Şubat ayı sonunda hasadına başlanan altın çileğin hasat süreci haziran ayı sonuna kadar devam ediyor. Bir dönümde ise ortalama 4 ton altın çilek elde edilebiliyor.

'DÜNYANIN EN ZENGİN LİF ORANINA SAHİP MEYVESİ'

Altın çileğin dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesi olduğunu belirten firma satış direktörü Burak Akbulut, antioksidan oranı yüksek bir meyve olduğunu, ayrıca şeker oranı düşük olduğu için diyabet hastaları tarafından tercih edildiğini söyledi. Firma olarak yaklaşık bir yıldır altın çilek üretimine yönelik Ar- Ge çalışmaları yaptıklarını ve 5 dönümlük serada bu yıl ilk üretimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Akbulut, “Anavatanı Güney Amerika olan bu ürün Türkiye'de Akdeniz ve Ege bölgesinde kapalı seralarda yetiştirilebiliyor" dedi.