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Yeni taksilere büyük ilgi! İşte fiyat tarifesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.07.2018 14:02 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda hizmet veren turkuaz ve siyah taksiler, özellikle kalabalık seyahat edenler için konfor ve güvenli seyahat sunuyor.

Atatürk Havalimanı'nda bir süredir hizmet veren turkuaz ve lüks siyah taksiler, özellikle kalabalık seyahat eden yolcular için konforun yanı sıra güvenli bir seyahat imkanı da sunuyor. Ücret tarifesi normal araçlara göre daha pahalı olan taksileri tercih eden müşteriler, içerisinde klima, televizyon, masa, buzdolabı ve içecek ikramı bulunan araçlardan memnun.

İstanbul'da renkli taksiler ilgi gördü!

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Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lüks taksilerle İstanbul'daki yapımı süren yeni havalimanına hazırlık yaptıklarını söyledi.
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Yolcuların memnuniyetine göre lüks taksilerin sayısının artırılabileceğini ifade eden Can, "Lüks siyah taksiler yeni havalimanında en az 100 tane olacak. Talebe göre bu araçlar daha da artacaktır." dedi.
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Can, Ulaşım Koordinasyon Merkezinden (UKOM) İstanbul'da hem sarı hem turkuaz hem de siyah taksilerin hizmet verebilmesi ve yolcuların bunları seçebilmesini istediklerini kaydetti.
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"C", "D" ve "E" segmenti araçları vatandaşların rahatça seçmesi gerektiğini dile getiren Can, "Turkuazlarda tarife çok düşük. Esnaf, bunu mecburiyetten alıyor. Bunlarla diğer araçlar arasında hem fiyat farkı var, hem de maliyet çok yüksek. Onun için bunlar arasında ücret makasının da düzeltilmesini esnaf arkadaşlarımız adına istiyoruz." diye konuştu.
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Can, lüks taksi araçlarında ÖTV indiriminin bir defa mahsus uygulandığına, kaza yapıldığında ise yeni bir araç alınması gerektiğine dikkati çekerek, özellikle "D" segmenti araçlarda ÖTV indiriminin kalıcı olmasının taksicileri sevindireceğini bildirdi.
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Keyfi haller dışında zaruriyet dolayısıyla araç değiştirildiğinde ÖTV indiriminin çok kolaylık sağlayacağını anlatan Can, turkuaz ile sarı taksiler arasında taksimetre ücreti açısından çok fark olmadığını kaydetti.
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Can, ikisi arasında hizmet bedelinde yüzde 15'lik değişiklik olduğuna değinerek, "Aslında bu çok düşük bir maliyet. Belediyemiz bunu çok kısa zamanda düzenleyeceğini söylüyor. Çünkü sarı ile turkuaz arasında yaklaşık 2,5 misli maliyet farkı var. Turkuaz taksiler 100 liralık bir yere 115 liraya seyahat imkanı sunuyor. Bu farklar aslında kurtarmıyor. Siyah lüks taksiler de ise bu ücret iki misli artıyor. Örneğin 100 liralık yola 200 lira ücret alınıyor." ifadelerini kullandı.
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Can, özellikle kalabalık seyahat eden yolcuların lüks taksilerden çok memnun olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

Can, özellikle kalabalık seyahat eden yolcuların lüks taksilerden çok memnun olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Yolcular tarafında bir sıkıntı yok. Yüzde 15'lik fark onlar için çok önemli değil. Aslında ücret farkının en az yüzde 40-45 falan olması gerekiyor. Siyah araçlara zaten Atatürk Havalimanı'nda ihtiyaçtan biniliyor. Dört kişi, bizim gibi kilolu insanlar olursa, onlar bu arabaya biniyor. İki taksi tutacağına lüks siyah taksiyi tercih ediyor.
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Bu araçlar daha çok tutuluyor şu anda. Hem turkuaz hem de siyah taksilerde müthiş bir sıçrama yapıldı. Genelde kalabalık aileler uçuş sonrası seyahatlerde bölünmek istemiyor. 4-5 kişilik aile 2 araç yerine tek araçla seyahat etmek istiyor. Havalimanında araç kiralama tarifesi karmakarışık.
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Orada 1.500 liradan 2.500 liraya kadar para isteyenler var. Onlarla bizim lüks taksilerimizi mukayese edemeyiz. Bir kere bizimkiler taksimetre hesabı. Ne kadar gidersen o kadar para ödersin. Örneğin, siyah lüks taksiler, Taksim'e 120-130 liraya gidiyor. Herkes lüks seyahat ister ama onun bir maliyeti vardır.
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Esnafa da müşteriye de bir maliyeti oluyor. Yolcu olarak da esnaf olarak da bu bedeli ödemeye hazırsak lükse 'hayır' diyen yok. Ayrıca 'E' segmenti minibüslere, taksi plakası takma izni verdiği için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."
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Taksimetre ücretlerinin uzun süredir değişmediğini aktaran Can, lüks taksilerde tarifelerin çok pahalı olmadığını sözlerine ekledi.
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Taksi plakası 1.500.000 TL (eski parayla 1.5 trilyon) ama araç yenilerken ÖTV indirimi al ne güzel iş. 200 bin TL değerinde aracı ÖTV indirimi ile 100 bin TL ye al sonrada benim aracım lüks diyerek ekstra ücret iste.Sonrada ÖTV indirimi sürekli olsun diye açıklama yap.Ömür boyu çalışsa 1.500.000 TL yi rüyasında göremeyecek adam ÖTV ödesin taksici ödemesin ne güzel düzen...
@emrepomak Şu an hiç bi taksi sahibi bi plaka alacak güce sahip değil zamanında uygundu yatırım yapmışlar plaka değerlenmiş bence ötv yapılsın ama sekmente göre bi sınır koysunlar sonuçta hem vatandaşın hemde taksicinin işine gelir .
Bence Taxsilerle beraber Zihniyetleri de değişmeli taksicilerin
Süper
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