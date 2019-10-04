100 milyar dolara yakın sermaye gelişmekte olan ülkelere akacak

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, bu yıl gelişmekte olan ülkelere 96,5 milyar dolarlık net sermaye girişi beklenirken, en fazla girişin 67,4 milyar dolarla Hindistan'a olacağı öngörülüyor.

AA muhabirinin IIF tahminlerinden derlediği bilgilere göre, bu yıl Kore, Suudi Arabistan, Rusya, Tayland, Polonya ve Nijerya'da sermaye çıkışı, Hindistan, Çin, Brezilya, Endonezya, Meksika, Arjantin, Güney Afrika, Kolombiya, Şili, Lübnan, Mısır, Filipinler, Ukrayna, Türkiye, Çekya, Malezya ve Macaristan'da sermaye girişi yaşanacak.

Sermaye girişi yaşanması beklenen 17 ülkeye toplam 308,8 milyar dolar nakit akışı öngörülüyor. Öte yandan sermaye çıkışı olacağı öngörülen 6 ülkede para çıkışlarının toplam 212,2 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Böylece bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 23 gelişmekte olan ülkeye toplam 96,5 milyar dolarlık net sermeye girişinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Gelişmekte olan ülkelere ağustos ayındaki 30,9 milyar dolarlık net sermaye girişinin ardından eylülde de 37,7 milyar dolarlık fon akışının yaşandığı öngörülüyor. Yılın ikinci çeyreğinde toplamda 34,6 milyar dolarlık para çıkışı gerçekleştiği dikkate alındığında, söz konusu toparlamada, gecikmeli talebin etkili olduğu belirtiliyor.