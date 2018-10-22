11 liraya alınıp, 45 liraya satılıyor

Şahin, AA muhabirine, ilkbahardaki yağışlar dolayısıyla "bal çok olacak" düşüncesiyle sevindiklerini, yağışların İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ters etki yaptığını söyledi.

İç ve doğu bölgelerdeki yağışlarla esen samyelinin bütün çiçekleri kuruttuğunu anlatan Şahin, bu nedenle söz konusu bölgede bal rekoltesinde geçen yıla oranla yüzde 70'lere varan bir düşüş olduğunu dile getirdi.

Geçen yılki çam balı üretimiyle bu seneki üretim arasında fazla bir fark yaşanmadığına değinen Şahin, şu anda çam balı üretiminde bir sıkıntı olmadığını, çiçek balı üretimindeki düşüşü de çam balıyla kapattıklarını ifade etti.

Küresel iklim değişikliklerinden en az zarar görenin çam balı alanları olduğunu anlatan Şahin, çam balı üretim alanlarının planlı şekilde genişletmesi gerektiğini bildirdi.

'PİYASANIN DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR'

Çam balı üretiminin yılık 100 bin tonlara çıkarılırsa hem ihracatın artacağını hem de ülkenin ihtiyacının karşılanacağını vurgulayan Şahin, Türkiye'nin yurt dışına sattığı tek balın çam balı olduğunu kaydetti.