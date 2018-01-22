11 rekor ile dünyanın en büyüğü olacak

Türkiye, 2023 hedeflerine adım adım ilerliyor. Hedeflerde başrole mega projeler çıkıyor. Dünyanın buluşma noktası İstanbul Yeni Havalimanı 29 Ekim 2018'de açılıyor. 80 milyon metrekarelik bir alana kurulan havalimanı, tüm fazlar tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcuya hitap edecek. 350'den fazla noktaya uçuş imkânıyla İstanbul'un yeni havalimanı dünya havacılığının da merkezi olacak. "Zamanı yolcular yönetecek" mantığıyla yapılanan havalimanı pek çok rekora da imza atıyor. Yeni Şafak'tan Ayşe Begüm Çelikkol'un haberine göreRötar meselesinin çözüleceği, 25 bin araç kapasiteli otoparkının olacağı, günde 3 bin 500 iniş-kalkışın yapılacağı, bagaj kaybolma sorununun çözüleceği yeni havalimanı ihtişamıyla dünyaya kapılarını açacak.



Cumhuriyetin 100. Yıldönümüne 5 kala Türkiye dev bir projeyle dünya arenasına çıkıyor. Yüzde 78’i tamamlanan ve dünyanın en büyük havalimanı unvanını alacak olan İstanbul’un üçüncü havalimanı 29 Ekim 2018’de açılıyor. Açılıştan aylar önce çalışmaların hangi noktada olduğunu öğrenmek için gittiğimiz İGA Havalimanı İnşaatları CEO’su Yusuf Akçayoğlu, “Böyle bir projenin küçükleri 10-15 yılda bitiyor. Biz 42 ayda yapıyoruz. Bu bir rekor” diyerek havalimanının birçok konuda rekor kırdığını dile getiriyor.





TAMAMLANMASI EN ÇOK BEKLENEN 15 YAPIDAN BİRİ



Gidip gördüğümüz İstanbul’un 3. Havalimanının resimlerde gördüklerinizden daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Üstelik yeni havalimanı sanıldığı kadar uzak değil, biz Topkapı’dan 35 dakikada ulaşabildik. Göktürk üzerinden kısa bir yolculuk sonunda yolun sağ tarafında bizi karşılayan havalimanının ihtişamlı görüntüsü pek çok yabancı yatırımcıyı etkilemiş olacak ki CEO Akçayoğlu, “Geçtiğimiz günlerde CNNStyle İstanbul Yeni Havalimanı’nı 2018 yılında tamamlanması en çok beklenen 15 yapı listesinde yer aldığını duyurdu. Tüm bu gelişmeler ülkemiz adına bizleri mutlu ediyor. Meksikalıların da buna benzer bir projesi var, Meksikalılar da geldi buraya. Proje çok dikkat çekiyor” şeklinde bilgi veriyor.



SABAHIN DÖRDÜNDE UÇMAK YOK



Akçayoğlu, projenin 6 pistten oluşacağını ifade ederek, “Havalimanımızın tüm fazları tamamlandığında yolcu kapasitesi 200 milyonun üzerine çıkacak. Bu anlamda dünyanın en büyük havalimanı oluyor. Bu terminal yolcu konforu için iyi tasarlandı, transfer yolcularının karışıklık yaşamadan diğer uçağına geçebilmesi, aynı şekilde dinlenebilmesi anlamında her şey düşünüldü. 14 check-in alanı olacak. 460 otel odası olacak. İlk fazla 114 uçak yanaşabilecek. Vatandaşlar uçağa körüklerle ulaşacak. 2 bağımsız pistimiz var. Bu çok önemli bir avantaj. Slot imkanı çok daha farklı olacak mevcut havalimanlarından. Burada THY için, ki bizim bayrak taşıyıcı firmamız, büyük bir imkan var. Bizim “Ölü saatler” dediğimiz sabahın beşinde, dördünde uçuş değil de daha medeni saatlerde uçuşlar olacak. Bu sayede o da rekabet gücünü artıracak. Havalimanında tüm fazlar tamamlandığında günlük iniş kalkış sayısı 3 bin 500’e ulaşacak” diyor.





TAKSİM-TUZLA ARASI KADAR BAGAJ SİSTEMİ



Yeni havalimanında “Bagajım kayboldu” derdi sona erecek. Akçayoğlu, 42 kilometrelik bagaj sisteminin bir rekor olduğuna değinerek, “Bagaj sistemi, yolcu deneyimini kesintisiz kılarak yolcuların havalimanında bavul bekleme sürelerini minimuma indirecek. 42 kilometrelik uzunluk Taksim’den Tuzla’ya kadar olan bir mesafeye denk geliyor. Bu sistemin kurulumu için 3 bin 300 ton çelik, 650 kilometre kablolama yapıldı. 170 adet özel mikro işlemci bazlı akıllı cihazlarla bagaj ayrıştırmaları ve stoklamaları gerçekleştirilecek. Saatte 30 bin adet bagajı işleyebileceğiz. Bagajın uçağa gidene kadar, indikten sonrasını kadar takibini yapacağız. Akıllı sistem sayesinde, testlerini devam ettirdiğimiz sistem çok farklılık yaratacak. Bagaj bekleme süreleri kısalacak. Bagaj elinizde beklemek zorunda kalabiliyorsunuz uçuşunuzla ilgili kontuar açılmadığı sürece.



Bu sistemle erken bagaj verme imkanı olacak. Bizim robotik bagaj depolama alanımız olacak. Bu alan 10 bin 500 bagaj kapasiteli olacak, 16 bine de çıkartılabilir. Uçuş saati geldiğinde bagaj uçağa yönlendirilecek. Yani erken check-in yapıp içeride alışveriş yapıp, rahatlıkla zaman geçirebilirsiniz. 24 ayda tamamlandı bu sistem. Bu da dünyadaki örneklerinden farklı yapıldı. Temel atılırken bunun planı yapıldı. Terminali terminal yapan bagaj bandı, köprüleridir. Bagaj kaybolma oranı yüzde 0’lara kadar inecek. Bağımsız bir bagaj sistemi olacak” diyerek rekor sistemi anlatıyor.





DÜNYADA BİR İLK OLACAK! 62 KİLOMETRELİK GÜVENLİK ÇEMBERİ



“Rekorlara imza atan bir havalimanının güvenliği de önemli, bu konuda neler yapılıyor?” şeklinde soru yönelttiğimiz Akçayoğlu, “Dünyada nasıl güvenlik uygulanıyorsa onlar uygulanacak. En iyi güvenlik cihazları alındı. Yüz tarama sistemleri olacak. Şüpheli kişi bu sistemle tanımlanabilecek. Sahipsiz bir çanta olursa hemen bildirilecek. Son teknoloji sistemi burada kullanılacak. Güvenlik konusuna yolcu deneyimi çerçevesinde yaklaşıyor ve bu konuda teknolojinin önemine inanıyoruz. Havalimanın büyük olması teknolojiyi doğru olarak kullanmamızı gerektiriyor. Bu bakımdan İstanbul Yeni Havalimanı’nda mobil işaret, yüz ve ses tanıma ya da diğer kişisel bilgilerle işlem yapabilecek makinelerin, check-in ya da bagaj teslim noktalarında kullanımı mümkün olacak. Yanı sıra ilk etapta güvenliğin sağlanması için 3-4 bin arasında güvenlik uzmanı alınacak” diyor.



Ve Akçayoğlu, güvenlik konusunda bir ilkin daha yeni havalimanında olacağını kaydederek ekliyor: İstanbul Yeni Havalimanı, dışarıyla ilişiğini kesecek güvenlik çemberinin uzunluğu ile de dünyanın en büyüğü olacak. Ataşehir ve Beylikdüzü arasındaki mesafeye eşdeğer uzunlukta bir güvenlik çemberi kurulacak. Öncesinde tespit edilecek şüpheli durumlar. Binanın kompakt olmaması bize avantaj, mesafe var, bağlantı yolları var, tespit daha kolay olacak.



EKONOMİYE 73 MİLYARLIK KATKI



Yeni havalimanının ekonomiye katkısıyla ilgili olarak Akçayoğlu şu bilgileri veriyor: 2025 yılına gelindiğinde, havalimanında doğrudan ve dolaylı istihdam edilecek kişi sayısı 225 bine ulaşacak. İstanbul Yeni Havalimanı’nın doğrudan, dolaylı, tetikleyici ve hızlandırıcı ekonomik etkileri Küresel Büyüme Senaryosu (İyimser Senaryo) kapsamında bir araya getirildiğinde 2025 yılında İYH bağlantılı faaliyetlerden kaynaklanan etkisinin GSMH’ye yüzde 4,89’e kadar katkısı olacağı öngörülüyor. Yeni Havalimanı Ekonomik Etki Analizi Raporu’nda projenin Türkiye’nin ulusal ekonomisine katkısının yüzde 4,9’a kadar çıkarak 73 milyar TL seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.



HIZLI TRENLE ULAŞIM



İstanbul’un merkezine uzak gibi görünse de aslında kısa bir yolculukla gidilebilen havalimanı için ulaşım seçenekleri de fazla olacak. Yusuf Akçayoğlu ulaşım konusunda da Bakanlığı tarafından yapılan ihale sonrası metro hattının inşası devam ediyor. Bu hatla Gayrettepe’den İstanbul Yeni Havalimanı’na bir raylı sistem kuruluyor. Böylelikle şehrin merkezinden 25 dakikada yeni havalimanına ulaşımın mümkün olacak. Bunu yanı sıra Kuzey Marmara Otoyolu ve bağlantı yollarının tamamlanması ile birlikte İstanbul Yeni Havalimanı, kolay ulaşılabilir bir durumda olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrupa – Anadolu yakası bağlantısı sağlanacak hızlı tren projesi de İstanbul Yeni Havalimanı ile bağlantılı olacak. D20 ile Levent’ten İGA Ana Yerleşkeye 30 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Bu güzergahın havalimanı bağlantısı bitince bu süre daha da kısalacak” diye konuşuyor.



YENİ AKTÖRLERİN OLMAMASI İÇİN SEBEP YOK



“İstanbul Yeni Havalimanı ile yeni havayolu taşımacılığı firmaları sektöre girer mi?” şeklinde yönelttiğimiz soruyu İGA Havalimanı İnşaatları CEO’su Yusuf Akçayoğlu, “Türkiye’de uçan insan sayısı çok, 54 havalimanı var ülkemizde. Yolcu var, THY var dünyanın en fazla noktasına uçan havayolu firması. Havacılık sektörünün büyümemesi için sebep yok. Belki iç hatlarda başka firmalar da olabilir, olmaması için bir sebep yok. Altyapı var. Ama bu konuya ilişkin aldığımız bir duyum şu an için söz konusu değil. Bizim önceliğimiz havalimanımızı bitirip açılışa hazır hale getirmek” diyerek yanıtlıyor.