112'ye asılsız ihbara para cezası

Anayasa değişikliklerine uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve KHK'lerde değişiklik yapılmasını içeren 703 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KHK'da 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili bir madde de yer aldı.

Buna göre; 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarla meşgul edenlere valiliklerce 250 lira idari ceza uygulanacak.AA

