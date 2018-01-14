FİNANS

12 milyon ev kadını için seferberlik

14 Ocak 2018 11:29

Hükümet, ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primi yatırarak emekli olmalarını teşvik etmek için çalışmalarını hızlandırdı. Babasından dul aylığı alan kadınlara da yeni haklar getirildi.

12 milyon ev kadını için seferberlik

 Milyonlarca ev kadını için umut kapısı olan esnek, uzaktan çalışma, isteğe bağlı sigorta, geçici işe güvence konusunda her gün yeni bir adım atılıyor. Hükümet, sayısı 12 milyonu bulan ev kadınlarının "ev sigortası" yaptırarak emekli olmaları için adeta seferberlik gerçekleştirdi.

 
İŞGÜCÜNE KATILIMA DESTEK
 
Hükümet, ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primi yatırmasını teşvik ederken, evden, uzaktan çalışma ile işgücüne katılımını da özendiriyor. Sabah'ta yer alan habere göre bu kapsamda kadınlara yönelik istihdam garantili kursların sayısı da artırılıyor. Ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmesi için 18 yaşından büyük ve başka yerde çalışmama şartı var. Ayrıca havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, dokuma, örgü, nakış, turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, ip, yapma çiçek, süs eşyaları gibi kendi imkânlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor. Ancak ticari, tarımsal ya da mesleki faaliyetlerde bulunanlar bu kapsamda bulunmuyor.
 
 
DUL AYLIĞI ALANA DA SİGORTA
 
Başvuru için vergi dairesinde gelir vergisi mükellefi olmadıklarına yönelik yazı almaları gerekiyor. Ardından da "isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi" doldurmaları yeterli oluyor. Babasından dul aylığı alan kadınlar da isteğe bağlı sigortalı olabiliyor. Kadınlara yönelik istihdam garantili kursların da sayısı artırılacak. Bugüne kadar eğitim programları ve kursların da etkisiyle 100 bin ev kadını isteğe bağlı sigorta yaptırdı.

ÜÇTE BİRİ NE EĞİTİMDE NE İŞTE
 
Kadın nüfusu 39.771
- 15 yaş üstü 30.330
- İşgücü 10.470
- İstihdam 8.907
- İşsiz 1.568
- İşgücüne katılmayan 19.860
- İşsizlik (%) 14.9
- İstihdam (%) 29.4
- İşgücüne katılım (%) 34.5
- Eğitim ve istihdamda olmayan (%) 36.3
 
100 BİN KADINA ALTIN BİLEZİK
 
Hükümet, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) projesi ile 100 bine yakın kadına "altın bilezik" takarken, Anadolu kadınları markalaşmaya başladı. Anadolu kadınının yaptığı el sanatları, nakışlar, taş- gümüş işlemeler, yöresel bebekler, hediyelik eşyalar, sabunlar büyük şehirlerde pazarlanacak. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, bu uygulama ile Anadolu kadınının kazancının artacağını ve marka yaratabileceğini söyedi.
15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın