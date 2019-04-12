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12 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2019 07:26 | Son Güncelleme

Altının ons fiyatı Asya piyasalarında 1908 Dolar seviyesinde yatay seviyede gidişini sürdürürken uzmanlar, teknik olarak altının ons fiyatında 1.307 Dolar seviyesinin, önemli bir direnç konumu olduğunu belirtiyor. Gram altında ise düşük dalgalanmalar devam etti, gün içinde altının 240 seviyesinin de üzerine ulaşabileceği de uzmanlar tarafından belirtiliyor.

12 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Altın fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 239 TL seviyesinde dengelenerek stabil hale geldi. Dün altının ons fiyatıyla aynı eğilimde yükselen gram altın fiyatları da günü 238,9 TL’den tamamladı. 11 Nisan’da, İstanbul Kapalıçarşı’da altının alış ve satış fiyatları şöyle oldu:

239,70 TL seviyesinde alınan 24 ayar külçe altının gramı 239,90 TL’den satıldı.

Bin 580 TL’den alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 601 TL’den satıldı.

22 Ayar Bilezik (Gr.) 222,50 TL’den,

Bin 544 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 564 liradan satıldı.

772 TL’den alınan yarım altın 782 TL’den satıldı

386 TL olan çeyrek altın ise 391 TL’den satıldı.

Altının ons fiyatlarında 10 Nisan ve 11 Nisan günlerinde dalgalanmalar yaşandı. 10 Nisan akşam geceye doğru ons fiyatı 1310.555 Dolar’a kadar yükselen altın, 11 Nisan akşam saatlerinde 1290’lara kadar düştü.

Değerli metal paritelerindeki değişimleri inceleyen uzmanlar, ABD ile Çin’li bürokratların arasında süren ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserlik ve ertelenen Brexit tarihinin ardından piyasalarda rahatlama gözlenebilirken yükselişin sınırlandığını belirtiyor. Gün içinde ABD’de üretici fiyat endeksi ile haftalık işsizlik başvurularının da altının değer fiyatında dalgalanmalara yol açtığını söylüyor. Amerika’daki veri akışlarında, gün içinde yapılan takiplerde yüzde 0,3 olarak beklenen aylık bazda ÜFE artışı 0,6 olarak belirlenerek beklentilerin oldukça üzerinde oldu. Ayrıca işsizlik başvuruları da beklenen üzerinde seyretti. Gelen bu rakamlarla birlikte, Avrupa Merkez Bankası tarafından gelen açıklamalar Dolar endeksini güçlendirerek değerli metallerde satış yönlü işlemlere ağırlık kazandırdı. Ülke içindeki siyasi dalgalanmalar dolayısı ile risk oranının yüksek oluşu da al sat işlemlerinde geri çekilmeler yarattı. 1300 üzerinde stabilite içermeyen değerli metalin geri çekilmesi devam etti. Bu süreç devam ederse altın satışında derinleşme gerçekleşebilir. 1294, 1290 ve 1284 destekleri önemli hale gelir. Eğer yine 1300 üzerine çıkarsa ilk 4 direnç seviyesi 1305, 1309, 1313 ve 1318 olarak kaydedilecektir. 11 Nisan’da gün içinde 1311 direncini geçemeyen ons altın, 1282 / 1311 yükselişini kaydetti.

11 Nisan günü, gecenin ilerleyen saatlerinde altın ve değerli metal piyasasında değişiklikler gözlendi. Altının satış fiyatı 238,27 TL’ye gerilerken 12 Nisan sabahı itibarı ile Kapalıçarşı’da açılışı X TL’den gerçekleştirdi. Ons fiyatı 1291,95 iken sabah itibarı ile X oldu. Buna göre 12 Nisan itibarı ile altının alış ve satış fiyatlarındaki değişim şöyle gerçekleşti:

24 ayar külçe altının açılış alış fiyatı 1,292 TL, satış fiyatı 1,292 TL

Cumhuriyet Ata Lira açılış alış fiyatı 1,585 TL, satış fiyatı 1,609 TL

22 ayar bilezik gramı 238 TL

Tam ziynet alış 1,527 TL, satış fiyatı 1,556 TL

Yarım altın alış 761 TL, satış fiyatı 780 TL

Çeyrek altın alış 381 TL, satış fiyatı 390 TL

GENEL İSTATİSTİKLER

Altının hafta, ay ve yıllık en yüksek ve en düşük satış fiyatları ile ilgili istatistiki bilgiler şöyle: Altının, 20 günlük ortalama satış fiyatı 234,63 TL seviyelerinde seyrederken haftalık en yüksek satış fiyatı 239,27 TL noktasına kadar çıktı. Hafta içinde en düşük 231,95 TL seviyesinden satışı görülen gram altın, aylık olarak da en yüksek 239,36 TL ve en düşük 228,16 TL seviyelerine ulaştı. Altının yıllık en yüksek satış rakamı 257,94 TL ve en düşük satış rakamı da 171,24 TL seviyelerinde seyretti.

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